Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, τον πανίσχυρο βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», τον αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG, «Νέα Γενιά του Χαλίσκο»), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα πολλών τοπικών μέσων ενημέρωσης.
Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του. Ο θάνατός του θεωρείται ένα από τα σκληρότερα πλήγματα στη διακίνηση ναρκωτικών, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπο» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα, που κρατούνται σε αμερικανικές φυλακές.
Βίντεο από την επιχείρηση του στρατού:
Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2
— El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026
Ο θάνατος του Οσεγκέρα ανακοινώθηκε από τις εφημερίδες El Universal και Reforma, καθώς και από το τηλεοπτικό κανάλι Televisa.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο «Ελ Μέντσο» υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του, έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση.
Το καρτέλ του «Ελ Μέντσο» έβαλε φωτιά σε οχήματα στη Γκουανταλαχάρα:
The CJNG (Jalisco New Generation Cartel) is setting vehicles and public buses on fire in Guadalajara, Mexico. pic.twitter.com/JBj78U1XYT
— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026
Νωρίτερα, ένοπλοι άνδρες απέκλεισαν με αυτοκίνητα και φορτηγά, τα οποία πυρπόλησαν, πολλούς οδικούς άξονες στην Πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, αντιδρώντας σε μια επιχείρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στην περιοχή. Οι αποκλεισμοί των δρόμων επεκτάθηκαν και στη γειτονική Πολιτεία Μιτσοακάν, όπου δρα το καρτέλ του Οσεγκέρα.
Το «Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν» σχηματίστηκε το 2009 και εξελίχθηκε σε ένα από τα βιαιότερα καρτέλ του Μεξικού, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» και το κατηγορεί για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φεντανύλης.
Βίντεο από το Χαλίσκο:
Reporte de Villa corona, Jalisco. pic.twitter.com/gSGgTIXJTn
— El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026
🚨 BREAKING: Attacks breakout throughout Puerto Vallarta, Jalisco after the Mexican military killed Nemesio Oseguera Cervantes, aka “El Mencho,” the leader of the Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) pic.twitter.com/qpSqdrCOU3
— Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 22, 2026
🚒Narcobloqueos se registran en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes tras operativos de fuerzas de seguridad.
En Jalisco, un operativo federal en Tapalpa detonó enfrentamientos e incendios de vehículos en distintos puntos, incluida la Zona… pic.twitter.com/N8gJ4GriRd
— RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) February 22, 2026
🚨BREAKING: Puerto Vallarta has ERUPTED into full-scale cartel violence following the reported killing of El Mencho, kingpin of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), by Mexican forces today.
Roads blocked with burning vehicles, car bombings reported, thick smoke over the… pic.twitter.com/G51fJ2W2eu
— Walter Curt (@wcdispatch) February 22, 2026
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάντοου, χαιρέτισε τον θάνατο του Οσεγκέρα σε μια στρατιωτική επιχείρηση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη για το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο».
«Παρακολουθώ τις σκηνές βίας από το Μεξικό με μεγάλη θλίψη και ανησυχία», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».
Πανικός στο αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα, το οποίο το καρτέλ επιχείρησε να καταλάβει:
BREAKING:
Panic at Guadalajara International Airport in Jalisco after a CJNG Cartel attack on the airport in response to the founder and long-time leader of the cartel “El Mencho” having been killed in an army operation a few hours ago. pic.twitter.com/xV8XJfkhKJ
— Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026
Aeropuerto de Guadalajara, no se ve bien ver a la guardia nacional corriendo o si? pic.twitter.com/v2gxdDXgmO
— Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026
Passengers and staff seen fleeing from reported gunfire inside Guadalajara International Airport, as members of the CJNG Cartel attempt to storm the airport and several other nearby locations in the Mexican state of Jalisco. pic.twitter.com/LL2axKaYZF
— OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026
El Aeropuerto de Guadalajara en caos pic.twitter.com/eOU7m0V3Zt
— Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026
Footage shows a large fire near Guadalajara International Airport, reportedly caused by a CJNG (Jalisco New Generation Cartel) roadblock. pic.twitter.com/qcjgVhKLha
— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026