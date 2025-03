Σε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ προέβη το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Απορρίπτουμε την αλαζονική δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Νετανιάχου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, στην οποία γίνεται λόγος για «ανιστόρητους και αβάσιμους ισχυρισμούς» που αποτελούν «μέρος των προσπαθειών του Νετανιάχου και των συνεργατών του να συγκαλύψουν τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η στάση αυτή βαθαίνει τις ανησυχίες ότι το Ισραήλ θα επιταχύνει τη γενοκτονία στη Γάζα και θα εντείνει τις δραστηριότητές του με στόχο την αποσταθεροποίηση άλλων χωρών της περιοχής: «Οι προπαγανδιστικές δραστηριότητες των Ισραηλινών αξιωματούχων δεν θα κλονίσουν ποτέ την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να πει την αλήθεια με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των αθώων πολιτών που αποτελούν στόχο του Ισραήλ και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους».

Regarding the Social Media Post by the Israeli Foreign Minister https://t.co/evWRhU8B0j pic.twitter.com/U1jSEGVw0q

— Turkish MFA (@MFATurkiye) March 30, 2025