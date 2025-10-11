Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την λήξη του πολέμου στη Γάζα με το Ισραήλ, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης, και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς που ζήτησε να μην κατονομαστεί, μερικά 24ωρα μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ για τη Γάζα.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που επικαλείται το BBC, αναφέρουν πως η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της προκειμένου να επανακτήσει τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας που εγκατέλειψαν πρόσφατα τα ισραηλινά στρατεύματα, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Η Χαμάς διόρισε επίσης πέντε νέους κυβερνήτες, όλους με στρατιωτικό υπόβαθρο, μερικοί εκ των οποίων είχαν στο παρελθόν διοικήσει ταξιαρχίες της ένοπλης πτέρυγάς της.

Η διαταγή κινητοποίησης εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων με το εξής περιεχόμενο: «Κηρύσσουμε γενική κινητοποίηση σε ανταπόκριση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ. Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες θέσεις σας, χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Αναφορές από τη Γάζα υποδηλώνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, μερικοί φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλοι τις μπλε στολές της Αστυνομίας της Γάζας.

Γιατί βγήκαν ένοπλες ομάδες στους δρόμους της Γάζας

Η ένταση αυξήθηκε απότομα μετά τη δολοφονία δύο μελών των επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς από ενόπλους της ισχυρής φατρίας Ντούγκμους, στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας. Ένας από τους νεκρούς ήταν γιος του Ιμάντ Άκελ, ανώτερου διοικητή της ένοπλης πτέρυγας, που σήμερα ηγείται της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς.

Οι σοροί των δύο ανδρών αφέθηκαν στον δρόμο, προκαλώντας οργή και φόβους για μεγάλη ένοπλη αντίδραση από τη Χαμάς.

Αργότερα, ένοπλοι της Χαμάς περικύκλωσαν περιοχή όπου θεωρείται ότι είχαν ταμπουρωθεί περισσότεροι από 300 μαχητές της φατρίας Ντούγκμους, οπλισμένοι με πολυβόλα και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Το πρωί του Σαββάτου, η Χαμάς σκότωσε ένα μέλος της φατρίας και φέρεται να απήγαγε περίπου 30 ακόμη.

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν ευρέως αναμενόμενη εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο απαιτεί την αποστράτευση της οργάνωσης.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό, αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας, αλλά δήλωσε στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντισταθούν στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Ένας συνταξιούχος Παλαιστίνιος αξιωματικός ασφαλείας, ο οποίος υπηρέτησε για χρόνια στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, δήλωσε ότι φοβάται ότι η περιοχή οδεύει προς έναν νέο κύκλο εσωτερικής αιματοχυσίας.

«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι τα μόνα μέσα για να διατηρήσει ζωντανό το κίνημά της», δήλωσε στο BBC.

«Η Γάζα έχει κατακλυστεί από όπλα. Ληστές λεηλάτησαν χιλιάδες όπλα και σφαίρες από τις αποθήκες της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ορισμένες ομάδες έλαβαν ακόμη και προμήθειες από το Ισραήλ. Αυτή είναι η τέλεια συνταγή για εμφύλιο πόλεμο: όπλα, απογοήτευση, χάος και ένα κίνημα απελπισμένο να επανακτήσει τον έλεγχο πάνω σε έναν εξαντλημένο και ρημαγμένο πληθυσμό».

Αυτή είναι η τέλεια συνταγή για εμφύλιο πόλεμο: όπλα, απογοήτευση, χάος και ένα κίνημα που προσπαθεί απεγνωσμένα να επανακτήσει τον έλεγχο ενός καταρρακωμένου και εξαντλημένου πληθυσμού». κατέληξε ο ίδιος.

Αγώνας για τον έλεγχο της μεταπολεμικής Γάζας

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου — ένα κρίσιμο ζήτημα που ενδέχεται να περιπλέξει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χαλίλ Αμπού Σαμάλα, που ζει στη Γάζα, δήλωσε ότι μένει να φανεί αν η Χαμάς θα αποδεχθεί να παραδώσει τον έλεγχο στο έδαφος ή θα επιχειρήσει να εμποδίσει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Υπάρχει αναμφίβολα εκτεταμένος φόβος μεταξύ των κατοίκων της Γάζας για πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις, δεδομένων των πολλών παραγόντων που μπορούν να τις πυροδοτήσουν», είπε.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η Χαμάς αναγκάστηκε να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχεται. «Πιστεύω ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειές της να διατηρήσει επιρροή με κάθε μέσο, ακόμη και μέσω ανάμειξης στα θέματα ασφαλείας, θα μπορούσαν τελικά να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία και να οδηγήσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερα δεινά», ανέφερε.