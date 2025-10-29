Επιμέλεια: Γ.Κ.

Ρώσοι παράγοντες που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο οργανώνουν μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να σταματήσουν την έκδοση από το Ντουμπάι ενός Ρουμανογάλλου μισθοφόρου, που καταζητείται στη Ρουμανία για σχεδιασμό πραξικοπήματος, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Χοράτιου Πότρα, ένας σκιώδης πρώην Γάλλος Λεγεωνάριος των Ξένων, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 24 Σεπτεμβρίου μαζί με τον γιο και τον ανιψιό του, καθώς ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση για τη Μόσχα. Οι ρουμανικές αρχές είχαν κατηγορήσει τους άνδρες ότι συνωμότησαν με τον σύμμαχο του Πότρα, τον ακροδεξιό πολιτικό Καλίν Τζορτζέσκου , για να «ανατρέψουν τη συνταγματική τάξη».

Ρουμάνοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη σύλληψη του Πότρα στο Ντουμπάι και δήλωσαν ότι συνεργάζονται με τις αρχές των ΗΑΕ για να εξασφαλίσουν την έκδοσή του για δίκη στη Ρουμανία, ενώ ο γενικός εισαγγελέας της χώρας δήλωσε σε συνεντεύξεις με τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Πότρα ζητά άσυλο στη Ρωσία .

Στην προσπάθεια να εμποδιστεί η έκδοσή του ηγείται ο Ιγκόρ Σπίβακ, επικεφαλής της Ρωσικής Εταιρείας Μέσης Ανατολής, μιας ομάδας με στενούς δεσμούς με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και ο Αλεξάντερ Καλίνιν, ένας Ρώσος πληρεξούσιος γεννημένος στη Μολδαβία, ο οποίος κατέφυγε στη Μόσχα και στρατολογεί Μολδαβούς για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

«Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε την έκδοση του Πότρα», δήλωσε ο Σπίβακ σε τηλεφωνική συνέντευξη τη Δευτέρα. «Έχουμε μεγάλη εμπειρία και πολλοί άνθρωποι εργάζονται για την απελευθέρωσή του», είπε, προσθέτοντας ότι είχε προσλάβει μια «ομάδα από πολύ αξιόπιστους δικηγόρους» στα ΗΑΕ, οι οποίοι εργάζονταν για την απελευθέρωση του Πότρα, ενώ σχεδιάζει να ταξιδέψει ο ίδιος στο Ντουμπάι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πότρα είχε προσπαθήσει να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης στη Ρουμανία μέσω των δικηγόρων του, αλλά ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα.

Η αποκάλυψη του Guardian ρίχνει νέο φως στις διασυνδέσεις του Πότρα με τη Μόσχα.

Επικεφαλής εταιρείας μισθοφόρων

O Πότρα υπηρέτησε στη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων προτού εργαστεί ως σωματοφύλακας ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του εμίρη του Κατάρ. Αργότερα ίδρυσε μια σειρά από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, αναπτύσσοντας άνδρες σε συγκρούσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η καριέρα και η εμφάνισή του έχουν συγκριθεί με εκείνες του αείμνηστου Ρώσου πολέμαρχου Γεβγκένι Πριγκοζίν.

Περίπου 300 μαχητές του Πότρα συνελήφθησαν στη ΛΔΚ τον Ιανουάριο από την παραστρατιωτική ομάδα M23 ενώ πολεμούσαν στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων, προτού απελευθερωθούν και επαναπατριστούν πίσω στην πατρίδα τους.



Πιο πρόσφατα, ο Πότρα έγινε πρωτοσέλιδο στη Ρουμανία ως στενός συνεργάτης του υπερεθνικιστή φιλορώσου πολιτικού Γκεοργκέσκου.

Ο Γκεορκέσκου, ένας 63χρονος πρώην περιβαλλοντικός μηχανικός, σημείωσε μια απροσδόκητη νίκη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας τον περασμένο Νοέμβριο. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, το αποτέλεσμα ακυρώθηκε από το συνταγματικό δικαστήριο λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου, στη βάση ισχυρισμών για ρωσική παρέμβαση.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Πότρα και περίπου δύο δωδεκάδες συνεργάτες του συνελήφθησαν για λίγο στη Ρουμανία, αφού οι αρχές τους σταμάτησαν καθ’ οδόν προς το Βουκουρέστι, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να οργανώσουν βίαιες διαμαρτυρίες μετά την ακύρωση του πρώτου γύρου των εκλογών. Αργότερα, οι ερευνητές ανακάλυψαν παράνομα όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά στις πολλαπλές κατοικίες του.

Σύμφωνα με τα αρχεία της εισαγγελίας που είδε ο Guardian, οι Ρουμάνοι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν αργότερα ότι ο Γκεοργκέσκου συναντήθηκε με τον Πότρα και μέλη της ομάδας του σε μια φάρμα αλόγων τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την ανατροπή της εκλογικής του νίκης, για να σχεδιάσουν μια βίαιη κατάληψη της εξουσίας.

Ο Γκεοργκέσκου αρχικά αρνήθηκε ότι είχε συναντήσει τον Πότρα, αλλά άλλαξε τη θέση του μετά την εμφάνιση φωτογραφιών των δύο ανδρών μαζί στον ρουμανικό τύπο. Ο Γκεοργκέσκου υποστηρίζει ότι δεν συζητήθηκαν ποτέ σχέδια για εξέγερση.

Ο Πότρα έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι έχει οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με τη Ρωσία, αλλά συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ρωσίας στη Ρουμανία, Βαλέρι Κουζμίν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Εθνική Επέτειο στη ρωσική πρεσβεία, και ταξίδευε συχνά στη Μόσχα, σύμφωνα με φωτογραφίες, κρατήσεις ξενοδοχείων και αεροπορικά εισιτήρια που επισυνάπτονται στον φάκελο του εισαγγελέα.

Οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν τον σύντροφο του σωματοφύλακα του Γκεοργκέσκου να ποζάρει με Τσετσένους μαχητές και να εκφράζει την υποστήριξή του στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σωματοφύλακας, ο οποίος πολέμησε ως μισθοφόρος στο Κονγκό υπό τον Πόρτα, ήταν επίσης παρών στη συνάντηση του Δεκεμβρίου με τον Γκεοργκέσκου στο ράντσο αλόγων.

Ο Πότρα αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για φοροδιαφυγή στη Ρουμανία για εισόδημα που αποκτήθηκε στην Αφρική μέσω μισθοφορικών δραστηριοτήτων και κατηγορίες για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Γκεοργκέσκου, μέσω της παροχής μετρητών και της κάλυψης της μηνιαίας ενοικίασης μιας πολυτελούς λιμουζίνας για τον υποψήφιο πρόεδρο, σύμφωνα με μηνύματα κειμένου και τιμολόγια στον φάκελο του εισαγγελέα.

«Ίσως μπορέσουμε να συναντηθούμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, ξεκινώντας από το απόγευμα της Παρασκευής», έγραψε ο Γκεοργκέσκου στον Πόρτα σε ένα μήνυμα κειμένου τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τα αρχεία των εισαγγελέων. «Οι εκλογές είναι στις 24 Νοεμβρίου. Παρακαλώ, χρειάζομαι υποστήριξη μέχρι τότε».

Το ρουμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η γενική εισαγγελία δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η εμπλοκή της Ρωσίας

Η έκταση της άμεσης εμπλοκής της Μόσχας στην υπόθεση παραμένει ασαφής. Μια πηγή με άμεση γνώση της κατάστασης δήλωσε ότι οι ρωσικές αρχές «έδωσαν το πράσινο φως» στους Σπίβακ και Καλίνιν να παρέμβουν σε μια προσπάθεια απελευθέρωσης του Πότρα.

Ενώ ο Σπίβακ δήλωσε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση Πότρα ήταν «με δική του πρωτοβουλία», η Ρωσική Εταιρεία Μέσης Ανατολής -επίσημα μη κυβερνητική οργάνωση που παρουσιάζεται ως ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων- συνεργάστηκε στενά με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Σπίβακ έχει οργανώσει συχνά εκδηλώσεις σε συνεργασία με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και πρόσφατα διοργάνωσε μια έκθεση τέχνης στη Μόσχα με έργα της Άισα Καντάφι, κόρης του πρώην ηγέτη της Λίβυης, με την υποστήριξη του υπουργείου.

«Το υπουργείο, φυσικά, μας υποστηρίζει. Θα ήταν δύσκολο να το αρνηθεί κανείς αυτό», είπε ο Σπίβακ, προσθέτοντας ότι η οργάνωσή του αποτελούνταν από «πολλούς πρώην υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και πρώην πρέσβεις».

Ο Σπίβακ είπε ότι είχε εμπλακεί κατόπιν αιτήματος του Καλίνιν, του πρώην επικεφαλής του φιλορωσικού κόμματος των Περιφερειών της Μολδαβίας, ο οποίος διέφυγε από τη χώρα για τη Ρωσία και έκτοτε στρατολογεί Μολδαβούς για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο Καλίνιν, από τον οποίο αφαιρέθηκε η μολδαβική υπηκοότητά του και κατέχει ρωσικό διαβατήριο, υπόκειται σε κυρώσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Μολδαβίας ως συνεργάτη του Κρεμλίνου. Έχει επίσης ορκιστεί να ηγηθεί μιας ομάδας μαχητών σε μια πορεία προς την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου, για την ανατροπή της φιλοδυτικής κυβέρνησης της προέδρου Μάια Σάντου.

Ένας Μολδαβός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στον Guardian ότι ο Καλίνιν ήταν «Ρώσος πληρεξούσιος, πιθανώς συνδεδεμένος με τις μυστικές υπηρεσίες τους».

Ο Καλίνιν δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αλλά ο Guardian έχει δει μηνύματα κειμένου στα οποία συζητά τις προσπάθειες για την απελευθέρωση του Πότρα από τη φυλακή.

Ο Σπίβακ δήλωσε ότι επρόκειτο να πετάξει για το Ντουμπάι την Τετάρτη για να συναντήσει τον Πότρα, αλλά παραδέχτηκε ότι η προσπάθειά τους να σταματήσουν την έκδοση φαίνεται να αποτυγχάνει, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι ο μισθοφόρος θα μπορούσε να σταλεί πίσω στη Ρουμανία ήδη από την Πέμπτη.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη», είπε.

Πηγή: Guardian