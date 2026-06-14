Η Τεχεράνη δεν έχει καταλήξει ακόμα σε οριστική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Fars, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες συνεχίζουν να επεξεργάζονται μια σειρά από περίπλοκα ζητήματα πολιτικής, νομικής και τεχνικής φύσεως.

Την ίδια ώρα, πηγή με γνώση των εξελίξεων δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, ότι διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ έφτασε το πρωί της Κυριακής, 14 Ιουνίου, στην ιρανική πρωτεύουσα, συμμετέχοντας ενεργά στις προσπάθειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πακιστάν προέβλεψαν πως οι υπογραφές για τον τερματισμό του πολέμου θα «πέσουν» εντός της ημέρας, η Τεχεράνη διατηρεί έντονες επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Από την πλευρά τους, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και οι Πακιστανοί μεσολαβητές επιμένουν για την υπογραφή της συμφωνίας «σήμερα». Η βιασύνη αυτή αντανακλά και μια προσωπική επιθυμία του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος θέλει το ιστορικό γεγονός να συμπέσει με τα 80ά του γενέθλια.

Πληροφορίες για τηλεδιάσκεψη Βανς – Γκαλιμπάφ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το δίκτυο i24news, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αναμένεται να έχουν σήμερα (14/6) τηλεδιάσκεψη.

Αντικείμενο της επικοινωνίας τους θα είναι η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει στη συνέχεια στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Έκτακτη σύσκεψη του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συγκαλεί εκτάκτως το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας για το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να εξεταστούν οι όροι της διαφαινόμενης συμφωνίας Ουάσινγκτον – Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των δικτύων Times of Israel και Channel 12, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον υποχώρησε στους «κύριους όρους» της Τεχεράνης, προσθέτοντας με νόημα πως «οι Ιρανοί δεν συμφωνούν σε αυτό χωρίς λόγο». Κατά την εκτίμησή τους, η συμφωνία θα επιφέρει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που θα λειτουργήσει ως «αναζωογόνηση του καθεστώτος» και ως «χαστούκι στο πρόσωπο του ιρανικού κοινού».