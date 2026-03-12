Οξύνονται οι σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Βουδαπέστη, καθώς ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγορεί τις ουκρανικές αρχές ότι σχεδιάζουν επίθεση κατά της οικογένειάς του, ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της χώρας τον Απρίλιο.

Το βράδυ της Τετάρτης 11/3, ο Όρμπαν δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνεται να μιλά τηλεφωνικά με τις κόρες του. «Είναι πιθανό να δείτε στις ειδήσεις ότι οι Ουκρανοί απείλησαν όχι μόνο εμένα, αλλά και εσάς», λέει συγκινημένος. «Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου… Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε», πρόσθεσε.

Η ένταση ενισχύθηκε από δηλώσεις του Χριχόριυ Ομελτσένκο, συνταξιούχου πολιτικού και πρώην στελέχους της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU τη δεκαετία του 1990, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του υπονόησε ότι ο Όρμπαν θα μπορούσε να δεχθεί επίθεση αν δεν μετριάσει την αντι-ουκρανική του στάση.

Νωρίτερα, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι θα «δώσει τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στις ένοπλες δυνάμεις μας», αναφερόμενος στον Ούγγρο πρωθυπουργό. Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν ανησυχία σε ευρωπαϊκούς κύκλους, με αρκετούς συμμάχους να ζητούν από τον Ζελένσκι να μετριάσει τη ρητορική του.

Ο Όρμπαν θεωρείται ο πιο φιλορωσικός ηγέτης της ΕΕ, κάτι που έχει προκαλέσει τριβές με το Κίεβο. Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υστερεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες από τον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, ενόψει των εκλογών, γεγονός που εντείνει την αντι-ουκρανική του ρητορική.

Η τελευταία κλιμάκωση σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι η επισκευή ενός αγωγού που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν από ρωσική επίθεση με drone. Σε αντίδραση, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε πρόσθετες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και σε νέο δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Την περασμένη Παρασκευή, σε μια ενέργεια που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο, η ουγγρική αστυνομία κατέσχεσε ένα κονβόι δύο θωρακισμένων οχημάτων της κρατικής τράπεζας Oschadbank και συνέλαβε επτά Ουκρανούς που το συνόδευαν.

Το κονβόι μετέφερε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και 9 κιλά χρυσού από τη Βιέννη στο Κίεβο, σε μια κυβερνητική αποστολή που, σύμφωνα με την Ουκρανία, είχε ενημερώσει τις ουγγρικές αρχές.

Η Βουδαπέστη άφησε να εννοηθεί ότι τα κεφάλαια ίσως σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες.

Οι επτά άνδρες κρατήθηκαν σε απομόνωση για πάνω από 24 ώρες πριν απελαθούν στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ τα χρήματα και ο χρυσός παραμένουν ακόμη στην Ουγγαρία.

