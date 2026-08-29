Δρόμο για την επιστροφή των αεροψεκασμών στις καλλιέργειες κόκας ανοίγει η νέα δεξιά διακυβέρνηση της Κολομβίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την πάταξη της εμπορίας ναρκωτικών. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας, η κυβέρνηση προχωρά στην άρση των σχετικών περιορισμών, επαναφέροντας τη χρήση του αμφιλεγόμενου ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη.

Η απαγόρευση του 2015 και οι υγειονομικοί κίνδυνοι

Η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας είχε ανασταλεί το 2015 στη χώρα —τη μεγαλύτερη παραγωγό κοκαΐνης παγκοσμίως—, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την έχει κατατάξει στα «δυνητικά καρκινογόνα» για τον άνθρωπο. Τότε είχε οριστεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική επαναφορά του μέτρου θα απαιτούσε αυστηρά πρωτόκολλα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του οικοσυστήματος.

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου

Ο νέος Πρόεδρος, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου με κεντρική υπόσχεση την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, υπέγραψε τη σχετική απόφαση στις 18 Αυγούστου. Παρότι το έγγραφο διευκρινίζει ότι η άρση της απαγόρευσης δεν συνεπάγεται την άμεση έναρξη των πτήσεων, επιτρέπει τη χρήση αεροσκαφών εφόσον διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Αντιδράσεις από αγρότες και περιβαλλοντολόγους

Η απόφαση προκαλεί ήδη ισχυρές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικοί καλλιεργητές εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, προειδοποιώντας ότι οι ψεκασμοί θα πλήξουν ανεπανόρθωτα την αγροτική παραγωγή και τη διαβίωση των τοπικών κοινωνιών, αφήνοντας ουσιαστικά αλώβητες τις μεγάλες οργανώσεις των καρτέλ.

Διεθνείς συμμαχίες και η «Ασπίδα της Αμερικής»

Ο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος νομικός και επιχειρηματίας που χαίρει της υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ, ενέταξε αμέσως μετά την εκλογή του την Κολομβία στην «Ασπίδα της Αμερικής». Πρόκειται για μια περιφερειακή συμμαχία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, στην οποία συμμετέχουν επίσης χώρες όπως η Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ και ο Ισημερινός.