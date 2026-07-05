Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στο διπλωματικό προσκήνιο με φόντο τη σύρραξη στην Ουκρανία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει ενεργά ως διαμεσολαβητής. Λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Τραμπ πραγματοποίησε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, αρχικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια συζήτηση που διήρκησε μιάμιση ώρα, και στη συνέχεια με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανεκκινώντας τις διπλωματικές επαφές.

Την ίδια ώρα, η ένταση στα πολεμικά μέτωπα παραμένει στο κόκκινο. Μόσχα και Κίεβο παρουσιάζουν αντίθετες εκδοχές για την τύχη της στρατηγικής σημασίας πόλης Κονταντίνοφκα, ενώ οι εκατέρωθεν επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρουσιάζουν επικίνδυνη έξαρση.

Η 90λεπτη επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν και οι αντιδράσεις

Η εκτενής τηλεφωνική συνδιάλεξη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο διήρκησε 90 λεπτά. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κρεμλίνο, ο Αμερικανός ηγέτης εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην εύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής φόρμουλας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ενόψει και της συμμετοχής του Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συζήτηση εποικοδομητική, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ρωσία επιδιώκει μια διευθέτηση που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις βασικές της απαιτήσεις. Παράλληλα, ο Ουσάκοφ κατηγόρησε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι επιδιώκουν τη διαιώνιση του πολέμου, συνδέοντας τη στάση τους με τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, τα οποία έχουν προκαλέσει προβλήματα τροφοδοσίας σε καύσιμα στη Ρωσία.

Το μήνυμα Ζελένσκι και η στάση του Κιέβου

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε μέσω Telegram τη δική του αναλυτική συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, εστιάζοντας στην κατάσταση που επικρατεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων. Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας ότι υπάρχει ορατή προοπτική για την επίτευξη ειρήνης και ότι η στάση της Ουάσιγκτον θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Οι δύο άνδρες αναμένεται να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους στο περιθώριο της συνόδου της Συμμαχίας.

Το θρίλερ με την Κονταντίνοφκα στο Ντονέτσκ

Στο επιχειρησιακό κομμάτι, το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά τις ανακοινώσεις της Μόσχας περί κατάληψης της Κονταντίνοφκα, η οποία αποτελεί κρίσιμο οχυρό των ουκρανικών δυνάμεων στην ανατολική περιφέρεια. Ανώτατοι στρατιωτικοί εκπρόσωποι της Ουκρανίας δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι η πόλη παραμένει υπό τον έλεγχό τους.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τα ρωσικά ανακοινωθέντα ανυπόστατα, σχολιάζοντας σκωπτικά στα social media πως αν η πόλη είχε όντως πέσει, ο Πούτιν δεν θα είχε αντίρρηση να τον συναντήσει εκεί για διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του στρατού, Αντρίι Κοβαλιόφ, παραδέχτηκε ότι αν και μικρές ρωσικές ομάδες επιχειρούν να διεισδύσουν και οι μάχες είναι σφοδρές, οι αμυνόμενοι διατηρούν τις θέσεις τους. Αντίθετα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι τα στρατεύματά του έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον αστικό ιστό.

Μαζικό κύμα επιθέσεων με drones εντός της Ρωσίας

Η πολεμική σύγκρουση μεταφέρεται ολοένα και συχνότερα εντός της ρωσικής επικράτειας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ουκρανικά drones στοχοποίησαν ενεργειακές υποδομές στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία. Αναφέρθηκε επίσης πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο ιστορικό συγκρότημα του Πέτερχοφ, χωρίς να σημειωθούν καταστροφές.

Οι ρωσικές αρχές υποστήριξαν ότι κατάφεραν να αναχαιτίσουν περίπου 500 drones και 10 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης να επιβεβαιώνει την κατάρριψη 72 εξ αυτών. Τα πλήγματα αυτά θεωρούνται ως απάντηση της Ουκρανίας σε πρόσφατη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, η οποία κόστισε τη ζωή σε 30 πολίτες.

Τέλος, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε 62 drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα. Από τις επιθέσεις επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο ανθρώπων στις περιοχές του Μπριάνσκ και της Κριμαίας, ενώ στο Μπέλγκοροντ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.