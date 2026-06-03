Τραγικό απολογισμό με επτά νεκρούς αμάχους και ένδεκα τραυματίες άφησε πίσω του το πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Συμφερόπολη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γενακίγεβο, στην ελεγχόμενη από τη Μόσχα περιοχή του Ντονέτσκ, με τον επικεφαλής της ρωσικής τοπικής διοίκησης, Ντένις Πουσίλιν, να επιβεβαιώνει μέσω Telegram ότι όλοι οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αντιδρώντας στο γεγονός, η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατική επίθεση», όπως δήλωσε στο πρακτορείο TASS η εκπρόσωπός της, Σβετλάνα Πετρένκο. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 354 ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη ρωσική επικράτεια, με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, να διευκρινίζει ότι τα 50 από αυτά αναχαιτίστηκαν στη δική του περιοχή.

Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και στο έδαφος της Ουκρανίας. Στη νότια πόλη της Χερσώνας, μια επίθεση από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοίχισε τη ζωή σε μια 86χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Γιάροσλαβ Σάνκο.

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