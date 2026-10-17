Η μακροχρόνια λανθάνουσα ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξελίσσεται πλέον σε μία ουσιαστική γεωπολιτική ρήξη. Παρά τις προσπάθειες της ουκρανικής ηγεσίας να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να διασφαλίσει τη διπλωματική στήριξη των ΗΠΑ, η τρέχουσα πολιτική συγκυρία ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα.

Η τροπή αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την παροχή κρίσιμης αμερικανικής στρατιωτικής και επιχειρησιακής συνδρομής προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Οπως αναφέρουν οι «New York Times», ο Τραμπ εδώ και καιρό δεν κρύβει την περιφρόνησή του για τον Ζελένσκι, καθώς και την εύνοιά του προς τον Πούτιν.

Ενεργειακές αποφάσεις και αυξανόμενη πολιτική πίεση

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ουκρανική κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες δυσμενείς εξελίξεις.

Η αμερικανική διοίκηση απέδωσε την αύξηση των τιμών των καυσίμων στη σύγκρουση στην Ουκρανία —παρά τις επισημάνσεις αναλυτών για τις επιπτώσεις των εντάσεων με το Ιράν— και προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ.

Παράλληλα, η πρόταση για «ενεργειακή εκεχειρία» εκλήφθηκε ως πρωτοβουλία που ωφελεί κυρίως τη Μόσχα, ενώ την ίδια στιγμή εντάθηκαν οι δημόσιες αμφισβητήσεις προς την ουκρανική ηγεσία.

Τεχνολογικά προσκόμματα και το σύστημα Starshield

Η κρίση επεκτάθηκε και στις τεχνολογικές υποδομές του μετώπου. Ο ουκρανικός στρατός κατέγραψε αιφνίδιους περιορισμούς στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starshield της SpaceX, το οποίο αποτελεί ραχοκοκαλιά για τον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το γεγονός ότι η πρόσβαση στην υπηρεσία συνδέθηκε έμμεσα με τις αποφάσεις της αμερικανικής ηγεσίας ενέτεινε την αβεβαιότητα στο Κίεβο όσον αφορά τη σταθερότητα των επικοινωνιών του.

Η αντίδραση του Κιέβου και το διεθνές αποτύπωμα

Απέναντι σε αυτές τις πιέσεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του, σημειώνοντας ότι η στάση της Ουάσιγκτον αφήνει την χώρα του εκτεθειμένη. Το Κίεβο διαμήνυσε πως δεν θα σταματήσει τις στοχευμένες επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, καθιστώντας σαφές το εύρος της διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η κλιμάκωση αυτή αποσταθεροποιεί τη διεθνή ασφάλεια, δημιουργώντας πλεονέκτημα για τη Μόσχα.

Οι κίνδυνοι από μια ενδεχόμενη διακοπή της αμερικανικής συνδρομής

Μια πιθανή αναστολή της αμερικανικής βοήθειας συνιστά το πιο επικίνδυνο σενάριο για την ουκρανική άμυνα.

Η χώρα εξαρτάται άμεσα από:

– Τις δορυφορικές επικοινωνίες: Απαραίτητες για τη διοίκηση και τον συντονισμό των μονάδων στο πεδίο.

– Τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα: Ανταλλακτικά και πυρομαχικά για κρίσιμα συστήματα, όπως η αεράμυνα Patriot και τα μαχητικά F-16.

– Την τακτική πληροφόρηση: Άμεση μετάδοση δεδομένων για την έγκαιρη ανίχνευση πυραυλικών επιθέσεων.

Ένα κρίσιμο κατώφλι για την ουκρανική άμυνα

Αν και η Ουκρανία έχει ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή της σε ορισμένους τομείς, η πιθανή απώλεια των αμερικανικών πληροφοριών τακτικής κάλυψης αφήνει τις αστικές περιοχές και τις υποδομές ευάλωτες σε ταχύτατα πλήγματα.

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν πρόκειται για μια παγιωμένη ρήξη που αναδιαμορφώνει τις διεθνείς ισορροπίες ή αν υπάρχει περιθώριο αποκατάστασης των επαφών.

«Ιστορική καμπή» για το Κρεμλίνο

Σημαντική στροφή στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας σηματοδοτεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την εφαρμογή των αυστηρών οικονομικών μέτρων που είχε υπερψηφίσει το αμερικανικό Κογκρέσο. Η εξέλιξη αυτή, που συνιστά νέο πλήγμα στις προσδοκίες του Κιέβου, χαρακτηρίστηκε ως μια «ιστορική στιγμή» από τον κορυφαίο διαπραγματευτή του Βλαντίμιρ Πούτιν για τα διεθνή οικονομικά ζητήματα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, σχολίασε με ικανοποίηση το προεδρικό διάταγμα που μπλοκάρει τους νέους περιορισμούς, κάνοντας λόγο για ουσιαστικό βήμα. Ο ίδιος συμπλήρωσε με τη χαρακτηριστική έκφραση «Checkmate», εκτιμώντας παράλληλα πως όσοι αντιτίθενται στη διεθνή σταθερότητα και συνεργασία θα απογοητευτούν από την επαναφορά του οικονομικού διαλόγου μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

The enemies of global security, cooperation and prosperity will not be happy. 🇷🇺🤝🇺🇸🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 17, 2026

Το παρασκήνιο του Νόμου Γκράχαμ

Η απόφαση της αμερικανικής ηγεσίας να αναστείλει την επιβολή δασμών και περιοριστικών μέτρων ελήφθη μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την επίσημη έναρξη ισχύος τους. Τα μέτρα αυτά βασίζονταν στη νομοθετική πρωτοβουλία του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο συγκεκριμένος νόμος είχε σχεδιαστεί για να πλήξει καίρια τον ενεργειακό και αμυντικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο και σε υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα πάντως με τις δηλώσεις του Ντμίτριεφ, η πιθανή εφαρμογή του εν λόγω νομοθετήματος θα προκαλούσε σοβαρές αναταράξεις κυρίως στην ίδια την οικονομία των ΗΠΑ αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Διπλωματική αλλαγή πλεύσης – Η στάση της Ευρώπης

Η υπογραφή του διατάγματος εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης που υιοθετεί ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στη Μόσχα. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ διατηρεί επικριτική στάση έναντι της ουκρανικής ηγεσίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας αιχμές για την ανάγκη αλλαγής στην πολιτική ηγεσία του Κιέβου.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει τη σκληρή γραμμή που χάραξε μετά την εισβολή του 2022, προαναγγέλλοντας την προετοιμασία του 22ου πακέτου περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας.