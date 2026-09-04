Έπειτα από τις κρίσιμες επαφές τους στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν την Κυριακή (6/9) στην Ουκρανία. Την είδηση της άφιξής τους έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας παράλληλα μια κίνηση καλής θέλησης από πλευράς Κιέβου για την ασφαλή μετακίνηση των απεσταλμένων των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η ουκρανική πλευρά δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει σε πλήγματα, εγγυώμενη την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου ενόσω οι κύριοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα βρίσκονται στη ρωσική πρωτεύουσα. Ανταποδοτικά, ο Ουκρανός ηγέτης απηύθυνε αυστηρό κάλεσμα προς το Κρεμλίνο να αναστείλει όλες τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας για το χρονικό διάστημα της επίσκεψης, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των Αμερικανών διαπραγματευτών.

Η δήλωση για την ασφάλεια των πτήσεων

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η παύση των ουκρανικών επιθέσεων αφορά αποκλειστικά την προστασία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής:

«Όπως συνέβη και κατά τις προηγούμενες διπλωματικές επισκέψεις της αμερικανικής πλευράς, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ρωσικού εναέριου χώρου, ώστε οι διαπραγματευτές να μπορέσουν να φτάσουν με ασφάλεια. Φροντίζουμε ακριβώς για αυτούς, και όχι για τη Ρωσία. Από την πλευρά μας δεν θα γίνουν αεροπορικές επιθέσεις, και η Ρωσία πρέπει να ανταποκριθεί εξίσου, εξασφαλίζοντας ηρεμία χωρίς δικές της αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων και την επίλυση των λογιστικών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτή την αμερικανική επίσκεψη».

Αναζητώντας «ρεαλιστικές λύσεις»

Αναφορικά με το διακύβευμα της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας, το Κίεβο διατηρεί ελπίδες για εποικοδομητικό διάλογο. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια βιώσιμη διέξοδος για τον τερματισμό του πολέμου, περιμένοντας να ενημερωθεί για το κλίμα που συνάντησαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές στη ρωσική πλευρά.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι μια όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική και ουσιαστική επίσκεψη, καθώς και διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά. Πρέπει να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Θα δούμε ποιες προτάσεις έχουν ο Στιβ και ο Τζάρεντ – και τι απάντηση θα λάβουν στη Μόσχα».