Νέα δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες που καταγράφονται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με στοιχεία του BBC και του ανεξάρτητου ερευνητικού ιστότοπου «Mediazona» ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 266.032.

Η μεθοδολογία της έρευνας και οι ανοιχτές πηγές

Η εκτεταμένη αυτή καταγραφή πραγματοποιήθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία της ρωσικής υπηρεσίας του BBC με τον ανεξάρτητο ερευνητικό ιστότοπο «Mediazona» – ο οποίος περιλαμβάνεται από τις ρωσικές Αρχές στο μητρώο των «ξένων πρακτόρων»- καθώς και με τη συνδρομή μιας πολυπληθούς ομάδας εθελοντών.

Οι ερευνητές βασίστηκαν αποκλειστικά σε διασταυρωμένες πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, όπως επίσημες ανακοινώσεις, τοπικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις συγγενών.

Εκατοντάδες χιλιάδες ταυτοποιημένοι νεκροί στρατιώτες

Οι δημοσιογράφοι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξακριβώσουν με ονοματεπώνυμο τις περιπτώσεις 266.032 Ρώσων στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι αισθητά μεγαλύτερος, καθώς η έρευνα περιλαμβάνει μόνο όσους θανάτους έχουν επιβεβαιωθεί με επίσημα έγγραφα ή δημόσιες αναφορές.

Η ανάλυση αυτού του καταλόγου δείχνει ότι, κατά τα έτη 2025-2026, η ανεύρεση των πτωμάτων των νεκρών στρατιωτικών γινόταν με μεγάλη καθυστέρηση και, κατά μέσο όρο, μόνο 150 ημέρες μετά τον θάνατό τους στα πεδία των μαχών. Η επίσημη καταγραφή του θανάτου τους γινόταν ακόμη αργότερα — κατά μέσο όρο μετά από 236 ημέρες.

Τον τελευταίο μήνα προστέθηκαν στη βάση δεδομένων των εν λόγω μέσων ενημέρωσης, τα ονόματα 22.358 Ρώσων στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους. Αυτή η μεγάλη αύξηση δεν συνδέεται άμεσα με την κατάσταση στο μέτωπο.