Η Έμιλι, μια 9χρονη Ισραηλινοϊρλανδή που απελευθερώθηκε το Σάββατο (25/11) από τη Χαμάς, «φοβάται να κάνει θόρυβο» και πλέον μόνο «ψιθυρίζει», είπε ο πατέρας της, ο Τομ Χαντ, στη βρετανική εφημερίδα The Sun.

«Όταν επέστρεψε, χρειάστηκε να ακουμπήσω κυριολεκτικά το αυτί μου στα χείλη της για να ακούσω τι έλεγε», αφηγείται ο Τομ Χαντ σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ήταν ένα φυσιολογικό παιδί, χαρούμενο και θορυβώδες, αλλά τώρα ψιθυρίζει», συνεχίζει. «Πρέπει να την διέταζαν για τόσο καιρό να σωπαίνει ώστε ακόμη φοβάται να κάνει θόρυβο».

A father’s embrace! Tom Hand hugs his daughter 9-year-old Emily Hand as they reunite, after she was held captive for 50 days, by Hamas terrorists in Gaza! pic.twitter.com/LDYqQt9Pzm

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 26, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ