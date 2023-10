Σοκ προκαλούν οι αναφορές Ισραηλινών στρατιωτών ότι οι μαχητές της Χαμάς αποκεφάλισαν μωρά και μικρά παιδιά όταν εισέβαλαν σε ένα μικρό κιμπούτς στο Ισραήλ, μεταδίδει το BBC.

Περίπου 70 μαχητές κρατώντας όπλα και χειροβομβίδες εισέβαλαν στο συνήθως ήσυχο κιμπούτς Kfar Aza στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας όποιον έβλεπαν.

Photos emerge of Jewish children burned alive by Hamas.

Never again is now. pic.twitter.com/CPjQQGTmj1

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 10, 2023

