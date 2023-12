Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (1/12) από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, είπε ο Ασράφ αλ-Κίντρεχ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Εξάλλου, δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πόλης της Γάζας.

Η εκεχειρία, που είχε τεθεί σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στο μικρό παλαιστινιακό θύλακα, εξέπνευσε στις 07:00 ώρα Ελλάδας και οι μάχες μεταξύ των εμπολέμων επανελήφθησαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται επιτόπου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του, πως «ξαναρχίζει τη μάχη εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ενώ οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού για ρουκέτες ηχούσαν σε πολλούς ισραηλινούς οικισμούς κοντά στο έδαφος αυτό.

Στην πόλη της Γάζας, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου έκανε λόγο για δεκάδες ισραηλινά πυρά πυροβολικού και αεροπορικά πλήγματα.

