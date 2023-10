Συγκλονίζουν βίντεο και εικόνες από την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Παρακάτω κυκλοφορεί στο βίντεο που δίνει το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί, καθώς φαίνεται μία Ισραηλινή γυναίκα στρατιώτης να κρατάει όπλο και να αναγκάζει δύο μέλη της Χαμάς να βγάλουν τα ρούχα τους. Ωστόσο, δεν είναι για να τους χλευάσει αλλά για να βεβαιωθεί ότι οι άνδρες δεν είναι ζωσμένοι με εκρηκτικά.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

A female Israeli soldier forces 2 Hamas terrorists to take off their clothes to make sure they aren’t carrying explosives on them before they can arrested pic.twitter.com/ffbAZcznEi

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023

