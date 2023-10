Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται από το Ισραήλ ο βομβαρδίσμός της Γάζας, η οποία πλέον βρίσκεται σε ολικό αποκλεισμό χωρίς ρεύμα και νερό ενώ δεν θα μπορεί να εφοδιάζεται με τρόφιμα και φάρμακα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απείλησε χθες Δευτέρα το βράδυ να εκτελέσει ισραηλινούς ομήρους που κρατά σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας που πολλαπλασιάστηκαν, την τρίτη ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η μαζική και αιφνιδιαστική επίθεση του, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 1.600 νεκρούς, με βάση επίσημες ανακοινώσεις της μιας και της άλλης πλευράς, μέσα σε τρεις ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η απειλή ακολούθησε την ανακοίνωση του Ισραήλ πως έθεσε υπό «πλήρη πολιορκία» τη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα τον οποίο ελέγχει η Χαμάς από το 2007. Σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από το Σάββατο, από γη, θάλασσα κι αέρα, την πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους, που συγκρίνεται με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Χθες ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ανακατέλαβε τον «έλεγχο» κοινοτήτων στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου επιτέθηκαν παλαιστίνιοι μαχητές και σήμερα διαβεβαίωσε πως ανέκτησε τον έλεγχο «των συνόρων» με τη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας στην ισραηλινή ραδιοφωνία, ο υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί δήλωσε πως ο έλεγχος της μεθορίου με τον παλαιστινιακό θύλακα ανακτήθηκε και ότι τοποθετούνται νάρκες σε τμήματα του «φράκτη» (του τείχους) στη μεθόριο που κατεδαφίστηκαν από τους μαχητές της Χαμάς. Ο ανώτατος αξιωματικός διαβεβαίωσε πως δεν υπήρξε καμιά νέα παρείσφρηση μαχητών από χθες και διέψευσε φήμες πως οι Παλαιστίνιοι χρησιμοποίησαν υπόγειες διασυνοριακές σήραγγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της εκστρατείας, αλλά αυτή δεν είναι παρά η αρχή (της)», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθυνόμενος σε ανώτερους τοπικούς αξιωματούχους στο νότιο Ισραήλ, εκεί όπου έγινε η επίθεση της Χαμάς. «Αυτό που θα ζήσει η Χαμάς θα είναι δύσκολο και τρομερό (…) θα τους νικήσουμε με την ισχύ, με τεράστια ισχύ», τούς υποσχέθηκε.

Από την πλευρά της όμως η Χαμάς προειδοποίησε το Ισραήλ: «Κάθε φορά που ο λαός μας θα γίνεται στόχος απροειδοποίητα, αυτό θα οδηγεί στην εκτέλεση κάποιου από τους άμαχους ομήρους (…). Ο εχθρός δεν καταλαβαίνει την ανθρωπιστική και ηθική γλώσσα, επομένως θα τού μιλήσουμε στη γλώσσα που καταλαβαίνει», διεμήνυσε.

Σχεδόν 150 άνθρωποι απήχθησαν στο Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς, τουλάχιστον σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες άρχισαν την Κυριακή να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, κυρίως πυρομαχικά, και διέταξαν αεροναυτική δύναμη κρούσης να πλεύσει προς την κατεύθυνσή του στη Μεσόγειο, ξεκαθάρισαν χθες βράδυ πως δεν έχουν «καμιά πρόθεση» να αναπτύξουν στρατεύματα «στο πεδίο» διά στόματος εκπροσώπου του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας.

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συζήτησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και τον διαβεβαίωσε πως εργάζεται για να αποτρέψει τον κίνδυνο «επέκτασης» της σύρραξης, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρότειναν σήμερα να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο οι Παλαιστίνιοι που διαφεύγουν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η χώρα αυτή έχει επίσης σύνορα με τον αποκλεισμένο θύλακα.

«Γνωρίζω πως το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα (στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου) εξακολουθεί να είναι ανοικτό», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των ξένων δημοσιογράφων ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Εχτ, επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος. «Όποιοι μπορούν να φύγουν, θα τους συμβούλευα να φύγουν».

What are the odds Israel and the US knew about the attacks?

So Israel has a reason to expand again and destroy its neighbouring countries? pic.twitter.com/TJScOSQyFI

— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 10, 2023