Αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ κατέστρεψαν τρία κτήρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «δύο πολυόροφα κτήρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

