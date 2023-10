Αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ κατέστρεψαν σήμερα τρία κτήρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «δύο πολυόροφα κτήρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

In pictures: Israeli airstrikes destroy Palestine Tower, a high-rise residential building in Gaza City, flattening it to the ground.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/XAEMMBCU4e — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».

Δείτε βίντεο:

Another footage documenting the destruction of the 14-floor Palestine Tower in Gaza City by Israeli airstrikes this evening.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/XmT9nTUqdr — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023