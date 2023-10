Νέο κύμα επιθέσεων από αέρος εξαπέλυσαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Λωρίδα της Γάζας μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, πλήττοντας στόχους τρομοκρατών της Χαμάς, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της IDF.

Israel i Airstrike continue to bomb Gaza and preparing tanks to enter Gaza #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #Israel pic.twitter.com/6drIij6mLC

Η ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αναφέρει:

«Τα μαχητικά αεροσκάφη της IDF μόλις έπληξαν στόχους τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα που χρησιμοποιήθηκαν για να επιτεθούν στο Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους Ισραηλινούς αμάχους.

IDF fighter jets just struck Hamas terrorist targets in Gaza that were used to attack Israel.

We will continue to protect Israeli civilians.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023