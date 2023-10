Κάμερα αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στο σημείο που γινόταν το μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ, κατέγραψε την στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στον χώρο του φεστιβάλ Tribe of Nova.

Το βίντεο δείχνει τους μαχητές της Χαμάς την στιγμή που άρχισαν να πυροβολούν στους χώρους του φεστιβάλ, εμποδίζοντας ορισμένους επισκέπτες να φύγουν.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στα πλάνα, ένας βαριά οπλισμένος τρομοκράτης διατάζει έναν άνδρα να βγει από την κρυψώνα του, ενώ την ίδια ώρα ο ένοπλος πυροβολεί προς το έδαφος. Ένα δεύτερο άτομο φαίνεται στο βίντεο να κείτεται στο έδαφος στο πίσω μέρος ενός άλλου αυτοκινήτου. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το άτομο αρχίζει να κινείται και ξαφνικά εμφανίζεται στην οθόνη ένας άλλος μαχητής της Χαμάς, στοχεύει το άτομο, πυροβολεί και απομακρύνεται. Το άτομο στο έδαφος σταματά να κινείται.

Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το CNN, άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Thx to South First Responders.

At the Nova Nature carpark,

Another hostage is found and led away, at 28 seconds into the video you can see Hamas fighters execute a wounded party-goer. This is footage Hamas did NOT want the world to see.

#Ireland Hamas terrorists and war crimes pic.twitter.com/VnNRBGaVeu

— Kilkenny Friends of Israel 🇮🇱 (@KilkennyOf) October 10, 2023