Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της βόρειας Γάζας απεύθυνε έκκληση για επείγουσα βοήθεια από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Σταυρό, αφού δυνάμεις του Ισραήλ περικύκλωσαν τις ιατρικές εγκαταστάσεις, το βράδυ της Κυριακής (19/11) μετά τους βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δύο γιατρών, εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα, το νοσοκομείο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς προειδοποίηση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται να επαναλάβουν αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο Άλ-Σίφα και θα πάρουν υπό τον έλεγχο τους και το νοσοκομείο της Ινδονησίας.

Μαζί με τους 150 τραυματισμένους ασθενείς, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και τους περίπου 100 εργαζόμενους στον τομέα της Ιατρικής, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει στο νοσοκομείο, μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

🚨 Power has been cut at the #Indonesian Hospital in N #Gaza

🔴 Medical Director of the Indonesian Hospital:

The Doctor was injured while operating a surgery by the IOF indiscriminate shelling which bombed the second floor of the hospital. A number of others injured. pic.twitter.com/Rb209sg7aA

— NabeelaAkh (@NabeelaAkh) November 20, 2023