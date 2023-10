Πανηγυρικό είναι το κλίμα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ καθώς μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων, Ιρανοί συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Τεχεράνης πανηγυρίζουν κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και ρίχνοντας ακόμη και πυροτεχνήματα.

Όπως φαίνονται από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες της Τεχεράνης, ενώ τα πυροτεχνήματα κάνουν τη νύχτα μέρα στην ιρανική πρωτεύουσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A huge crowd gathered in Tehran’s Palestine Square to celebrate the successful ‘Al Aqsa Storm’ operation against Israel.#AlAqsaStorm pic.twitter.com/sRjt1gydse

— Palestine Highlights (@PalHighlight) October 7, 2023