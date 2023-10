Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα προγραμματίζει να στείλει αεροπλάνα στη χώρα μας ώστε οι ισραηλινοί έφεδροι που ζουν εδώ να στρατευθούν και να πολεμήσουν κατά της Χαμάς στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα έχει προγραμματίσει γύρω στις 20 πτήσεις από την Αθήνα στο Τελ Αβίβ, οι οποίες θα μεταφέρουν σχεδόν 5.000 εφέδρους στη χώρα ώστε να παρουσιαστούν στον στρατό και να πολεμήσουν κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιστράτευση των εφέδρων του ισραηλινού στρατού έχει ξεκινήσει από χθες Σάββατο (7.10.2023), από την πρώτη στιγμή που η ομοβροντία ρουκετών της Χαμάς κατά του Ισραήλ συνεχίστηκε με εισβολή των ισλαμιστών στα ισραηλινά εδάφη.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πούλμαν γεμάτα εφέδρους να φτάνουν στις στρατιωτικές βάσεις και στα πεδία μάχης, προκειμένου να ενισχυθούν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στον πόλεμο κατά της Χαμάς, για τον οποίο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι «θα έχει διάρκεια αλλά θα νικήσουμε».

Buses carrying Israeli Reservists have begun to arrive at Bases in the South of the Country. pic.twitter.com/MrcTNLuSuD

— OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023