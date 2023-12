Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (3/12) ότι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, 15.523 άνθρωποι είναι νεκροί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα που ξεκίνησαν μετά την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει τον τραυματισμό 41.316 ανθρώπων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τον Ασχράφ αλ Κίντρεχ.

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενες εκκλήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους, στη μάχη του κατά της Χαμάς στη Γάζα, την ώρα που οι εμπόλεμες πλευρές δεν δείχνουν καμία ένδειξη ότι κινούνται στην κατεύθυνση της αναβίωσης της ανακωχής, που κατέρρευσε την Παρασκευή.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον θύλακα, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ΗΠΑ, ενώ ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έκρινε ότι το Ισραήλ έχει «ηθική ευθύνη» να προστατεύσει τους αμάχους.

Τα σχόλια των υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων που έγιναν, ενισχύουν την πίεση από την Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ να είναι πιο προσεκτικό, καθώς στρέφει την προσοχή του στην στρατιωτική επιχείρηση νοτιότερα, στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Με τις νέες εχθροπραξίες να βρίσκονται ήδη στην τρίτη ημέρα τους, οι κάτοικοι φοβούνται ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις του πυροβολικού είναι απλά προοίμιο, για μια ισραηλινή χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Το πρωί της Κυριακής (3/12), ο ισραηλινός στρατός έκανε μια ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ ζητώντας από τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, να εγκαταλείψουν άμεσα τουλάχιστον πέντε περιοχές εντός και γύρω από τη Χαν Γιούνες.

🔴 At 3:46 AM, sirens sounded in southern Israel.

It has been 58 days of war, and terrorists in Gaza continue firing rockets toward Israeli civilians. pic.twitter.com/AlvTE3r8xn

— Israel Defense Forces (@IDF) December 3, 2023