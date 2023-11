Στους ομήρους που απελευθερώθηκαν την Κυριακή (26/11) βρίσκονταν και ένα 4χρονο κοριτσάκι με αμερικανική υπηκοότητα, η Αμπιγκέιλ.

Το άτυχο κοριτσάκι έμεινε ορφανό από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, από τις 7 Οκτωβρίου, καθώς η ισλαμιστική οργάνωση δολοφόνησε τους γονείς της μπροστά της, την στιγμή που έτρεχαν για να σωθούν.

Η 4χρονη απελευθερώθηκε και επέστρεψε στο Ισραήλ, μετά από πενήντα μια μέρες ομηρίας.

Κατα την απελευθέρωση της από τη Χαμάς, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζό Μπάιντεν τόνισε πως «αυτό που πέρασε είναι αδιανόητο».

«Έχει υποστεί φρικτό ψυχικό τραύμα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Δεν έχει πια γονείς, όμως όλη η χώρα την παίρνει στην αγκαλιά της. Θα τη φροντίσουμε», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συζήτησε τηλεφωνικά με τον κ. Μπάιντεν.

Avigail Idan has been freed. This little girl saw her parents murdered and had to crawl out from the under the bloodied body of her father.

She spent 51 days in Gaza without any family and in that time, turned 4.

So many people spoke up for her, including President Biden.… pic.twitter.com/UNRvaxa27q

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 26, 2023