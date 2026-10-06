Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) του ΟΗΕ καταδίκασε χθες Δευτέρα (5/10) τα πλήγματα με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στο Σουδάν, παροτρύνοντας να κηρυχτεί «άμεση κατάπαυση του πυρός».

Με ψήφισμά του, το ΣΑΔ στηλίτευσε «τις επιθέσεις χωρίς διάκριση εναντίον αμάχων, τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που γίνονται αδιακρίτως και τα πλήγματα drones που προκαλούν θανάτους αμάχων και καταστροφή απόλυτα απαραίτητων υποδομών», ιδίως σχολείων και νοσοκομείων.

Το κορυφαίο όργανο των Ηνωμένων Εθνών ως προς τα δικαιώματα του ανθρώπου αποφάσισε εξάλλου να παρατείνει για έναν χρόνο την εντολή διεθνούς ανεξάρτητης επιτροπής για την εξακρίβωση των γεγονότων στο Σουδάν.

Έρευνα της επιτροπής τον Φεβρουάριο συμπέρανε ότι η πολιορκία και η κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς παρουσίαζε «τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα γενοκτονίας».

Το ψήφισμα του ΣΑΔ, που αποτελείται από 47 χώρες, υιοθετήθηκε με 28 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 9 αποχές.

Κρίνοντας ότι το κείμενο δεν έλαβε υπόψη τις επιφυλάξεις της, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Σουδάν είχε καλέσει τα κράτη μέλη να ταχθούν κατά.

Στο ψήφισμα το ΣΑΔ κρίνει ότι δεν υπάρχει «καμιά στρατιωτική λύση στην κρίση» στο Σουδάν.

Καλεί να κηρυχτεί «άμεση και πλήρης κατάπαυση του πυρός από όλα τα μέρη, χωρίς προϋποθέσεις», να δημιουργηθεί «ανεξάρτητος μηχανισμός επιτήρησης (σ.σ. της εφαρμογής) της κατάπαυσης του πυρός, αποκατάστασης των απόλυτα απαραίτητων βασικών υποδομών, και ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων».

Ακόμη, καταδικάζει τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλες τις εμπόλεμες πλευρές.

Ο πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 200.000 ανθρώπων, έχει μετατρέψει σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες πάνω από 13 εκατομμύρια Σουδανούς κι έχει προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις πείνας και εκτόπισης πληθυσμών παγκοσμίως.

Τους τελευταίους μήνες, η αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από τις αντιμαχόμενες πλευρές προκαλεί ολοένα βαρύτερες απώλειες μεταξύ των αμάχων. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1.100 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο τους πρώτους μήνες αυτής της χρονιάς σε τέτοια πλήγματα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ανάμεσα στις χώρες που ψήφισαν υπέρ του κειμένου ήταν η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Νότια Κορέα και η Νότια Αφρική.

Η Κίνα, η Κούβα, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, το Πακιστάν και το Κατάρ τάχθηκαν εναντίον.

Η Αιθιοπία, η Ινδία και η Ταϊλάνδη ήταν ανάμεσα στα κράτη που απείχαν, σύμφωνα με το ΣΑΔ.