Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει ένα ρωσικό κοσμοδρόμιο την ίδια μέρα που ένας πύραυλος που μετέφερε δορυφόρους σε τροχιά απογειωνόταν, επιβεβαίωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Μιλώντας στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Roscosmos, στρατηγός Ντμίτρι Μπακάνοφ, δήλωσε ότι αποτράπηκε απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ, βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας και περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στο Μίρνι της Περιφέρειας Αρχάγγελσκ της Ρωσίας. Το μεγάλο του γεωγραφικό πλάτος το καθιστά κατάλληλο για τροχιές υψηλής κλίσης και πολικές τροχιές, χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για στρατιωτικούς δορυφόρους και εκτοξεύει διάφορους πυραύλους όπως Soyuz, Cosmos-3M, Rokot, Tsyklon και Angara. Παρά το μεγάλο γεωγραφικό του πλάτος που περιορίζει ορισμένους τύπους εκτόξευσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον διαστημικό και αμυντικό τομέα της Ρωσίας.

Ο Μπακάνοφ, ο οποίος ηγείται της Roscosmos από τον Φεβρουάριο του 2025, έκανε τα σχόλια το Σάββατο πριν από την Ημέρα Κοσμοναυτικής, που σηματοδοτεί το πρώτο ανθρώπινο ταξίδι στο διάστημα που ανέλαβε ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν το 1961.

Ο Πούτιν επαίνεσε την εκτόξευση της 23ης Μαρτίου ως βασικό ορόσημο για το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας, ενώ ο Μπακάνοφ είπε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να την διαταράξει.

«Όταν λένε ότι το διάστημα είναι πέρα από την πολιτική, οι “φίλοι” μας έκαναν τα πάντα για να αποτρέψουν αυτή την εκτόξευση», είπε. «Εκείνη την ημέρα, υπήρξαν σοβαρές απόπειρες χτυπήματος στο κοσμοδρόμιο, αλλά τα κοινά πληρώματα μάχης των επιχειρήσεων Roscosmos και των Διαστημικών Δυνάμεων ολοκλήρωσαν την αποστολή».

Ο Μπακάνοφ δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επίθεση. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε ρητά την επίθεση στη διαστημική βάση, αλλά ανέφερε την κατάρριψη δεκάδων drones σε ολόκληρη τη χώρα εκείνη την ημερομηνία.

Ο επικεφαλής της Roscosmos αναφερόταν στην εκτόξευση ενός πυραύλου Soyuz-2.1b, ενός οχήματος εκτόξευσης μέσης ανύψωσης που χρησιμοποιείται ως μηχάνημα μεγάλης αξιοπιστίας στη ρωσική διαστημική βιομηχανία. Ο πύραυλος μετέφερε 16 δορυφόρους που ανήκαν στον αστερισμό Rassvet, που αναπτύχθηκε από τη ρωσική ιδιωτική αεροδιαστημική εταιρεία Bureau 1440 – που ευρέως περιγράφεται ως η απάντηση της Μόσχας στο δορυφορικό σύστημα Starlink του Έλον Μασκ.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι ήταν καχύποπτοι για το Starlink, που δεν επιχειρεί στη χώρα, αλλά χρησιμοποιείται ενεργά από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Οι ρωσικοί δορυφόροι λειτουργούν ως σταθμοί βάσης 5G, διασυνδεδεμένοι μέσω συνδέσεων επικοινωνίας λέιζερ και ικανοί να μεταδίδουν δεδομένα με ταχύτητες έως και 1 Gbit/s. Το τροχιακό υψόμετρο στόχο τους είναι 800 χλμ. Το Bureau 1440 σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερα από 900 χαμηλής τροχιάς αναμεταδότες έως το 2035.

Να υπενθυμίσουμε ότι, όπως γράψαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, οι Ρώσοι ανησυχούν επειδή ο Μασκ άνοιξε τους ρωσικούς ουρανούς στα ουκρανικά drones. Και όλος αυτός ο μυστικός Πόλεμος των Άστρων ήδη λαμβάνει χώρα όσο δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για το διάστημα, κάτι που επιθυμούσε διακαώς ο Τζον Φ. Κένεντι, και ο οποίος δολοφονήθηκε δυο μήνες μετά την δεύτερη έκκληση του στον ΟΗΕ για «ουδέτερο και ειρηνικό διάστημα».