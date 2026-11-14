Εδώ και χρόνια, οι περίπου 19.000 κάτοικοι της αγροτικής πόλης Κρίβα Παλάνκα, στη βορειοανατολική Βόρεια Μακεδονία, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές πρόβλημα. Ένα κοπάδι αδέσποτων βοοειδών, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα 1.000 ζώα, κατεβαίνει από τους γύρω λόφους κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και καταβροχθίζει κήπους και καλλιέργειες, καταστρέφοντας το βιός των ντόπιων.

Πέρα από τις σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, η ανεξέλεγκτη παρουσία των ζώων απειλεί άμεσα την υδροδότηση της πόλης, ενώ μετατρέπει σε παγίδα θανάτου τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη γειτονική Βουλγαρία, θέτοντας σε καθημερινό κίνδυνο τους οδηγούς.

Γραφειοκρατικό αδιέξοδο και έκκληση για έκτακτη ανάγκη

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στη διοικητική αδράνεια και τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο της χώρας. Παρά την εντολή που εξέδωσε το 2024 ο Οργανισμός Τροφίμων και Κτηνιατρικής για την κατάσχεση του κοπαδιού από τους τρεις ιδιοκτήτες του, η απόφαση έμεινε στα χαρτιά.

Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος της πόλης, Σάσκο Μιτόφσκι, ακόμα και όταν οι αρχές κινήθηκαν νομικά εναντίον ενός εκ των ιδιοκτητών, τα νομικά και γραφειοκρατικά κενά ανέτρεψαν την υπόθεση, επιτρέποντάς του να αφεθεί ελεύθερος.

Μιλώντας στο Associated Press, ο κ. Μιτόφσκι υπογράμμισε ότι ο πληθυσμός των ζώων εκτοξεύθηκε από τα 400 στα 1.000 μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, καθώς κανένας αρμόδιος θεσμός δεν επέδειξε τη βούληση ή τους πόρους να δώσει λύση. Με την υπομονή των πολιτών να έχει εξαντληθεί και τις διαμαρτυρίες να κλιμακώνονται, ο δήμαρχος συγκάλεσε συντονιστικό όργανο διαχείρισης κρίσεων και καλεί πλέον τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι να κηρύξει τον δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 30 ημερών.

Ανεξέλεγκτα κοπάδια και ακραίες αντιδράσεις

Η καθημερινότητα στις παρυφές της πόλης έχει γίνει αβίωτη. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του 71χρονου συνταξιούχου Λάζο Σταμενκόφσκι, ο οποίος είδε τα ζώα να καταστρέφουν περισσότερα από 150 δέντρα στο περιβόλι του, ενώ καταγγέλλει ότι τα κοπάδια ρημάζουν συνεχώς την παραγωγή του και περιφέρονται ανεξέλεγκτα στον δρόμο προς τη Βουλγαρία.

Την ίδια στιγμή, η απόγνωση οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Αν και αρκετοί κάτοικοι αναγνωρίζουν ότι την ευθύνη δεν τη φέρουν τα ζώα αλλά το δυσλειτουργικό σύστημα, αποκαλύπτουν πως ορισμένοι εξοργισμένοι πολίτες έχουν φτάσει στο σημείο να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, χτυπώντας ή ακόμη και σφάζοντας κάποιες από τις αδέσποτες αγελάδες.