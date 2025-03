Εννέα άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής διαδήλωσης έξω από αντιπροσωπεία της Tesla στη Νέα Υόρκη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 1 Μαρτίου. Εκατοντάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο, διαμαρτυρόμενοι για τον ρόλο του Ίλον Μασκ στις σαρωτικές περικοπές που έχουν σημειωθεί στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, κατ’ εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαμαρτυρία, στην οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι, ήταν μόλις μια από το «κύμα» διαδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα με «στόχο» τον δισεκατομμυριούχο Μασκ, ο οποίος πρωτοστατεί στο λεγόμενο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας της κυβέρνησης Τραμπ (γνωστό και ως DOGE). Οι κινητοποιήσεις έχουν ως σύνθημα τη φράση «Tesla Takedown» («Η πτώση της Tesla»).

Πλήθη διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν επίσης στους εκθεσιακούς χώρους της Tesla στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, στην Τουσόν της Αριζόνα και σε άλλες πόλεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Κάψτε ένα Tesla: Σώστε τη Δημοκρατία» και «Όχι δικτάτορες στις ΗΠΑ».

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ηγείται μιας άνευ προηγουμένου προσπάθειας συρρίκνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία έχει οδηγήσει στην απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων και στην καταγγελία εκατοντάδων συμβάσεων βοήθειας και ομοσπονδιακών μισθώσεων.

NYC: Moment when Anti-DOGE protesters charged the door of the Tesla Dealership in Manhattan this afternoon, some of those who didn’t get inside blocked the entrance. pic.twitter.com/rRJ152EMWx

— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 1, 2025