Δεκάδες Ρώσοι συνέρρευσαν στον τάφο του Αλεξέι Ναβάλνι στη Μόσχα σήμερα, Κυριακή 17 Μαρτίου, προκειμένου να ρίξουν συμβολικά την ψήφο τους υπέρ του πολιτικού της αντιπολίτευσης κατά την τελευταία ημέρα των ρωσικών προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες.

Ο Ναβάλνι, ο πιο σφοδρός εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στην Αρκτική. Οι συνεργάτες του κατηγορούν τον Πούτιν ότι τον δολοφόνησε, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται. Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας SVR, είπε πως ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια.

Some Russians have been taking their presidential ballots to Alexey Navalny’s grave, writing in the opposition leader’s name and placing them in the mountain of flowers that mourners continue to bring, two weeks after Navalny’s funeral. Video from @smirusnews pic.twitter.com/wnT0PMvnS0

— Meduza in English (@meduza_en) March 17, 2024