Η αποχώρηση του Ούγγρου Πρωθυπουργού έχει αναζωπυρώσει την πίεση για κυρώσεις της ΕΕ κατά των εποίκων της Δυτικής Όχθης, εν μέσω αυξανόμενης κριτικής από τους Ευρωπαίους ηγέτες, αναφέρει σε εκτενή της ανάλυση η Ευρωπαϊκή σελίδα του POLITICO.

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις γενικές εκλογές της Ουγγαρίας, στερεί το Ισραήλ από έναν από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρύνοντας έναν ηγέτη που χρησιμοποιούσε επανειλημμένα το βέτο του για να προστατεύει την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από πιέσεις.

Η απομάκρυνσή του έρχεται καθώς η κριτική κατά του Ισραήλ σκληραίνει σε όλη την Ευρώπη, αυξάνοντας τις πιθανότητες νέων κυρώσεων της ΕΕ κατά των βίαιων εποίκων της Δυτικής Όχθης και δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες υποβάθμισης των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ.

Αυτή η μετατόπιση είναι ορατή, ακόμη και μεταξύ ηγετών που θεωρούνταν γενικά συμπαθούντες προς το Ισραήλ.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη 14/4, ότι «ανησυχεί βαθιά για τις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη», μετά από αναφορές οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αύξηση της βίας κατά των Παλαιστινίων από εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Η Ιταλία ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα μια αμυντική και τεχνολογική συμφωνία με το Ισραήλ, αφού ο Υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «απαράδεκτες» ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο Όρμπαν, ο οποίος κυβέρνησε για 16 χρόνια και κέρδισε την υποστήριξη της προεκλογικής εκστρατείας του από τον Νετανιάχου ενόψει της ανεπιτυχούς επανεκλογής του, μπλόκαρε μια πρόταση τον Φεβρουάριο για την επιβολή κυρώσεων σε βίαιους εποίκους της Δυτικής Όχθης, η οποία είχε την υποστήριξη 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όταν ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος νίκησε τον Όρμπαν στις 12 Απριλίου, αναλάβει τα καθήκοντά του ως Πρωθυπουργός, οι κυρώσεις αυτές είναι πιθανό να προχωρήσουν, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ και δύο αξιωματούχους της ΕΕ, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ώστε να τοποθετηθούν ειλικρινά για την ευαίσθητη διπλωματία.

Ενώ ο Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει την ειδική σχέση της Ουγγαρίας με το Ισραήλ, είπε επίσης στους δημοσιογράφους την επομένη της εκλογής του ότι «δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ουγγαρία θα συνεχίσει να μπλοκάρει τις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με το Ισραήλ».

Ένας πρώτος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι ένα «σημείο καμπής» στη στάση των Βρυξελλών απέναντι στο Ισραήλ ήρθε μετά από μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο στις αρχές Απριλίου, που σκότωσαν περισσότερους από 350 ανθρώπους. «Αυτό κόστισε στο Ισραήλ μερικούς φίλους».

Ένα άλλο πιθανό βήμα από την ΕΕ είναι η αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, μια επιλογή που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αποκορύφωμα του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, και προωθήθηκε την Κυριακή από τον Ισπανό Πέδρο Σάντσες.

Η συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, στηρίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.

Το μέτρο αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει συγκεντρώσει την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία για την έγκριση, αλλά ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι θα μπορούσε να φτάσει το όριο εάν η Ιταλία αποσύρει την αντίθεσή της.

Η συζήτηση για αύξηση της πίεσης στο Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, καθώς η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προεδρεύει συνάντησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας για μια Λύση Δύο Κρατών, καθώς και συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Οι υπουργοί αναμένεται να θέσουν το θέμα των κυρώσεων στη Δυτική Όχθη και της Συμφωνίας Σύνδεσης, αν και ένας διπλωμάτης της ΕΕ από μια μεσαίου μεγέθους χώρα, και ο προαναφερθείς αξιωματούχος, δήλωσαν ότι οι χώρες ενδέχεται να αποφύγουν να προχωρήσουν, σεβόμενες τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Οι εντάσεις κλιμακώνονται

Η πίεση για επανεξέταση των κυρώσεων έρχεται καθώς οι ηγέτες της ΕΕ εντείνουν την κριτική τους προς το Ισραήλ για τις ενέργειές του στον Λίβανο και για έναν αμφιλεγόμενο νόμο, τον οποίο υποστήριξε ο Νετανιάχου, και ο οποίος επιτρέπει τη θανατική ποινή για τρομοκράτες από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Κάλλας καταδίκασε το Νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται πριν από τις ισραηλινές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν αργότερα φέτος, ως «σοβαρή οπισθοδρόμηση», σε δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους του μπλοκ στις 31 Μαρτίου.

Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποίησαν επίσης ότι ο νόμος «θα μπορούσε να υπονομεύσει τις δεσμεύσεις του Ισραήλ όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές».

Δεξιοί υπουργοί στον συνασπισμό του Νετανιάχου, αν και όχι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, απάντησαν στην κριτική, κατηγορώντας τους αντιπάλους για αδυναμία και προτρέποντας το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ να μην εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου. Ένας εκπρόσωπος της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνήθηκε να σχολιάσει το παρόν άρθρο.

Το Νομοσχέδιο αναμένεται επίσης να τροφοδοτήσει ανανεωμένες προσπάθειες για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αναβίωσης της συζήτησης για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, αν και δύο διπλωμάτες δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη κατατεθεί συγκεκριμένα μέτρα.

«Το κλίμα αλλάζει», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ που εμπλέκεται στην οργάνωση διπλωματικών συνομιλιών σχετικά με το Ισραήλ. «Δείτε τα σχόλια Μερτς και τι συμβαίνει στην Ιταλία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την ειρηνευτική διαδικασία στον Λίβανο.

Μια προσπάθεια υπό την ηγεσία των Κάτω Χωρών πέρυσι για την αναστολή της συμφωνίας λόγω φερόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία για την έγκριση.

Ερωτηθέντες εάν η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εκεχειρίας στη Γάζα, δύο διπλωμάτες της ΕΕ έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις: ο ένας είπε πως όχι, ενώ ο άλλος ότι η πρόταση δεν ήταν πλέον σχετική.

Εν μέσω των νέων επικρίσεων, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν παραδεχθεί ότι η αποχώρηση του Όρμπαν μπορεί να αλλάξει το διπλωματικό τοπίο στην Ευρώπη. Ωστόσο, το Ισραήλ αναμένει ότι η Ουγγαρία θα παραμείνει «φίλη», σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο Μαγιάρ και ο Νετανιάχου είχαν μια «θερμή, εισαγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» την Τετάρτη, κατά την οποία συμφώνησαν ότι οι αντίστοιχοι Υπουργοί Εξωτερικών τους θα συναντηθούν σύντομα, σύμφωνα με το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.