Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, με το ταξίδι του στη Μόσχα ξάφνιασε πολλούς, καθώς ανάλογη επίσκεψη ανώτατου στελέχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σε ρωσικό έδαφος έχει να συμβεί χρόνια.

Το Politico σε ανάλυσή του εξηγεί ότι ο επικεφαλής της CIA προειδοποίησε τους Ρώσους αξιωματούχους να μην κλιμακώσουν τη σύγκρουση με τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ιδίως την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, όπως αποκάλυψαν στο ιστότοπο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Αυστηρό τελεσίγραφο για τη Βαλτική

Όπως αναφέρει το Politico, ο βασικός άξονας των συνομιλιών του διευθυντή της CIA με Ρώσους αξιωματούχους επικεντρώθηκε στην αποτροπή μιας περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου. Η αμερικανική πλευρά θέλησε να καταστήσει σαφές ότι τυχόν επιθετικές ή υβριδικές ενέργειες της Ρωσίας που στοχεύουν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ —και ειδικότερα τις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία)— θα συναντήσουν την άμεση αντίδραση της Ουάσινγκτον.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς οι τελευταίες εβδομάδες χαρακτηρίζονται από σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις με drones και πυραύλους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ η Μόσχα έχει εντείνει τη ρητορική των απειλών απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

«Φρένο» στη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν

Πέραν του ουκρανικού μετώπου, ο Τζον Ράτκλιφ έθεσε επιτακτικά στο τραπέζι και το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Ο διοικητής της CIA πίεσε τη ρωσική ηγεσία:

Να διακόψει την παροχή αμυντικής τεχνολογίας και προηγμένων όπλων προς το καθεστώς της Τεχεράνης.

Να περιορίσει την οικονομική και στρατιωτική στήριξη που παρέχει στο Ιράν.

Να διατηρήσει ψυχραιμία και να μην προχωρήσει σε «υπερβολικές αντιδράσεις» στην περίπτωση που οι αμερικανικές κυρώσεις επηρεάσουν έμμεσα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή.

Η τακτική Τραμπ και ο ρόλος της CIA

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη δραματικότητα της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντάς την ως μια κίνηση «ημι-ρουτίνας», επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρά ταύτα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η απόφαση του Τραμπ να επιστρατεύσει τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών για έναν τέτοιο διπλωματικό ελιγμό αποδεικνύει την ανάγκη της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους ασφαλείας με τη Μόσχα, χρησιμοποιώντας τον Ράτκλιφ ως κομιστή απευθείας προειδοποιήσεων προς την ηγεσία των ρωσικών υπηρεσιών.