Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία το βράδυ της Τετάρτης, για τις νέες ευρείες κυρώσεις που θέλησαν να επιβάλλουν εναντίον της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Politico, η Ελλάδα ήταν αυτή που μπλόκαρε τα μέτρα για να προστατεύσει τον ναυτιλιακό κλάδο μεταφοράς καυσίμων της.

Οι διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν μετά τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης, απετέλεσαν την τελευταία από μια σειρά προσπαθειών για να επιτευχθεί ομόφωνη συμφωνία όπως απαιτείται για τη λήψη των νέων ενεργειακών και εμπορικών μέτρων κατά της Ρωσίας, τα οποία έχουν στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα πόρους για τη χρηματοδότηση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Το πακέτο είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο, όμως οι συζητήσεις για τις λεπτομέρειες πήραν παράταση, ενώ ορισμένα από τα αρχικά μέτρα, όπως η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών θαλασσινών και οι περιορισμοί στις βίζες για Ρώσους στρατιώτες, έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Όπως σημειώνει το Politico, η Ελλάδα παραμένει ανυποχώρητη όσον αφορά την προτεινόμενη απαγόρευση που θα εμποδίζει εταιρείες της ΕΕ να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο σε καταναλωτές εκτός Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο υπερβαίνει όσα είχαν συμφωνήσει προηγουμένως οι ηγέτες και ότι στην πράξη οι μεταφορές θα συνεχιστούν, με τα πλοία απλώς να αλλάζουν σημαία ή να επανεγγράφονται σε άλλες χώρες.

Οι πρέσβεις θα πραγματοποιήσουν έναν επιπλέον γύρο διαπραγματεύσεων το πρωί της Πέμπτης, σε μια προσπάθεια να σωθεί το πακέτο, όπως επιβεβαίωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε την Τετάρτη να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου να εξάγουν ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε τρίτες χώρες έως τον Ιανουάριο του 2029. Η πρόταση, την οποία επικαλείται το Politico, έθετε ανώτατο όριο στις ρωσικές εξαγωγές και απαγόρευε επίσης τη σύναψη νέων συμβάσεων.

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τον συμβιβασμό και ζητά αντίθετα μια εξαίρεση χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως δήλωσαν τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με όσα επικαλείται το Politico.

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynagas είναι μία από τις λίγες εταιρείες που διαθέτουν πλοία ενισχυμένα για πλεύση σε πάγους, ικανά να προσεγγίζουν τον τερματικό σταθμό LNG της Ρωσίας στον Αρκτικό Ωκεανό. Σε περίπτωση που η ΕΕ απαγορεύσει στις εταιρείες της να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο, η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα πλοία απλώς θα μεταφέρουν τη νηολόγησή τους σε άλλες χώρες, γεγονός που θα περιορίσει την εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος, με περισσότερα από 5.000 πλοία, μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου φορτίου σε όρους βάρους, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Ελλάδα διαθέτει επίσης τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG στον κόσμο ως προς τη χωρητικότητα.

Η καθυστέρηση σημαίνει επίσης ότι το ανώτατο όριο που διατηρεί η ΕΕ στις αγορές ρωσικού πετρελαίου θα πρέπει να παραταθεί εκ νέου για σύντομο χρονικό διάστημα.

Το ρωσικό πετρέλαιο επιτρέπεται να πωλείται μόνο σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς, όμως η άνοδος των ενεργειακών τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα οδηγούσε σε νέο υπολογισμό του ορίου των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι, επιτρέποντας στο Κρεμλίνο να αποκομίσει απρόσμενα μεγάλα κέρδη.

Καθώς οι κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τη συναίνεσή τους ως διαπραγματευτικό χαρτί, ζητώντας ανταλλάγματα ή άλλες παραχωρήσεις, σχολιάζει το Politico. Επί παραδείγματι, ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ήταν γνωστός για τα συχνά μπλοκαρίσματά του σε αντίστοιχες αποφάσεις στήριξης προς την Ουκρανία, αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι η Βουδαπέστη θα εμφανιστεί περισσότερο συνεργάσιμη υπό τον διάδοχό του, Πέτερ Μάγιαρ.

Η αρχική πρόταση για το πακέτο κυρώσεων – το 21ο από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία – περιλάμβανε περιορισμούς στις μετακινήσεις πρώην μελών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, την επιβολή κυρώσεων σε δεκάδες ακόμη τράπεζες και την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ σε επιπλέον 250 άτομα.

Η καθυστέρηση φέρνει τις διαπραγματεύσεις στο παρά πέντε και πέρα από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις νομοθετικές εργασίες, καθώς η συνεδρίαση της Τετάρτης επρόκειτο αρχικά να είναι η τελευταία συνάντηση των πρεσβευτών πριν από τις θερινές διακοπές του Αυγούστου. Η βραδινή συνεδρίαση περιλάμβανε επίσης ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο για συναδέλφους που αλλάζουν θέσεις, πριν οι διπλωμάτες επανέλθουν στις εργασίες τους τον Σεπτέμβριο μετά τη διακοπή.