Το Politico στο πρωτοσέλιδό του αναλύει όσα ακούστηκαν στην πρώτη ημέρα στη Διάσκεψη του Μονάχου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, μίλησε ο Καγκελάριος της Γερμανίας, αλλά και ο Γάλλος Πρόεδρος και αποκαλύφθηκε η κοινή τακτική τους.

«Στα χαρτιά, οι Αμερικανοί παίρνουν αυτό που απαιτούν εδώ και καιρό. Μια Ευρώπη που ξοδεύει πολύ περισσότερα στην άμυνα και εξαρτάται πολύ λιγότερο από την Ουάσινγκτον για την ασφάλειά της. Αλλά στον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην αρέσει αυτό που δημιουργεί η αμερικανική πίεση», γράφει το Politico.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησαν κυρίως για την ενίσχυση των στρατιωτικών προϋπολογισμών και την αναδιατύπωση της διατλαντικής συμμαχίας ως «ΝΑΤΟ 3.0».

Τόνισαν την αδήριτη ανάγκη για ευρωπαϊκό πατριωτισμό και ενίσχυση των δικών του τομέων όπλων, διαστήματος και τεχνολογίας, με σκοπό να ανεξαρτητοποιηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Το Politico γράφει για τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ: «Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ. Αλλά ο τελευταίος χρόνος – από την ομιλία του Βανς πέρυσι μέχρι την απειλή του Τραμπ να υποτάξει τον Καναδά, την υποτίμηση των συμμάχων που πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και ιδιαίτερα τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας – έχει αφήσει τα σημάδια του».

Οι Ευρωπαίοι, πιο ρεαλιστές πλέον, μιλούν για μια νέα διατλαντική συμφωνία: «Σεβαστείτε μας και αντιμετωπίστε μας ως αξιόπιστους εταίρους και θα ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα μοιραστούμε το βάρος της ασφάλειας και θα γίνουμε αξιόπιστοι στρατιωτικοί σύμμαχοι σε έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο κόσμο όπου η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες… δεν υπάρχει πλέον με τον τρόπο που υπήρχε κάποτε», όπως δήλωσε ο Μερτς.

Ακόμη, οι ηγέτες της Ευρώπης θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία με χρήματα και όπλα, την στιγμή που η αμερικανική υποστήριξη υπό τον Τραμπ σχεδόν μηδενίζεται.

Ωστόσο, η προσοχή τώρα επικεντρώνεται στο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο , ο οποίος θα ανοίξει τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής.

Πηγή: Politico