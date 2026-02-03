Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι κατέθεσε προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ζητώντας την ακύρωση του κανονισμού REPowerEU που απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσφυγή κατατέθηκε λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, σύμφωνα με το Politico.

Hungary has filed a lawsuit in the European Court of Justice against the EU’s ban on energy supplies from Russia, Peter Szijjarto said:https://t.co/HXd4qRmEbK pic.twitter.com/OI3AKojlWS — TASS (@tassagency_en) February 2, 2026

Την ανακοίνωση έκανε μέσω του X ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, Πέτερ Σιγιάρτο, τονίζοντας ότι η Βουδαπέστη αμφισβητεί τη νομιμότητα της πράξης που οδηγεί στην πλήρη διακοπή των ενεργειακών εισαγωγών από τη Ρωσία.

‘We will maintain the purchase of cheap Russian natural gas through Turkey’ – Szijjarto, as Hungary is set to sue the EU over the ban “We reject that Brussels, on an ideological basis, prohibits the purchase of oil and natural gas from Russia,” he emphasised. pic.twitter.com/LVbpEW30Dj — Viory Video (@vioryvideo) January 28, 2026



Όπως δήλωσε, η προσφυγή βασίζεται σε τρία βασικά επιχειρήματα. Πρώτον, υποστηρίζει ότι οι απαγορεύσεις εισαγωγών ενέργειας μπορούν να επιβληθούν μόνο μέσω κυρώσεων, οι οποίες απαιτούν ομοφωνία των κρατών μελών, ενώ ο συγκεκριμένος κανονισμός υιοθετήθηκε ως μέτρο εμπορικής πολιτικής. Δεύτερον, επικαλείται τις Συνθήκες της ΕΕ, οι οποίες προβλέπουν ότι κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το ενεργειακό του μείγμα και τους προμηθευτές του.

Hungary has filed a lawsuit in the European Court of Justice against the EU’s ban on energy supplies from Russia, Peter Szijjarto said. TASS has collected the key facts about the agreement:https://t.co/9IcqC2VGtO pic.twitter.com/PZcX3BcfLC — TASS (@tassagency_en) February 2, 2026



Τρίτον, αναφέρει ότι παραβιάζεται η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης, καθώς, όπως υποστηρίζει, η απόφαση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας.

Την πρόθεσή της να προσφύγει επίσης στο ΔΕΕ ανακοίνωσε και η Σλοβακία

Ο κανονισμός έλαβε την τελική έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη Δευτέρα (26/2) και προβλέπει την απαγόρευση αγορών ρωσικού φυσικού αερίου από τις αρχές του 2027, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών μέσω αγωγών έως το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Εκ μέρους της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου, ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχαήλ Δαμιανός, δήλωσε ότι η απόφαση ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και προωθώντας μια πιο αυτόνομη ενεργειακή Ένωση.

Τα κράτη μέλη καλούνται να καταρτίσουν έως την 1η Μαρτίου 2026 εθνικά σχέδια για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών στην αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο κανονισμός έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 500 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 32 αποχές, ενώ απαγορεύει την υπογραφή νέων συμβάσεων για την αγορά ρωσικού LNG έξι εβδομάδες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στην ψηφοφορία του Συμβουλίου, κατά ψήφισαν η Ουγγαρία και η Σλοβακία, η Βουλγαρία απείχε και τα υπόλοιπα 24 κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ.