Λόγο και επιρροή στις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» που ετοιμάζουν ΗΠΑ και Ευρώπη για την Ουκρανία, θέλει να αποκτήσει ο Πούτιν, γράφει σε ανάλυσή του το Politico.

«Η Ρωσία δεν αλλάζει στάση όσον αφορά το πλαίσιο που ορίζει ως αποδεκτές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Τα σχόλια του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών -γράφει το Politico- υπονομεύουν τις ελπίδες ότι έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και την Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Τα σχόλια του Λαβρόφ αποδεικνύουν επιπλέον ότι το Κρεμλίνο δεν έχει μετριάσει τις μαξιμαλιστικές του θέσεις απέναντι στην Ουκρανία: δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει ένα ουδέτερο κράτος, να μειώσει δραστικά τον στρατό της και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Η Μόσχα δεν θα συμφωνήσει με τις συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας, που θα αποφασιστούν χωρίς τη Ρωσία… Η Ρωσία θα δεχτεί εάν οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία παρέχονται σε ισότιμη βάση με τη συμμετοχή χωρών όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή του με τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών.

Το … αγκάθι της Κίνας

Το γεγονός ότι το Πεκίνο και η Μόσχα ενδέχεται να έχουν οποιαδήποτε επιρροή στο πώς θα λειτουργήσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, θεωρείται απαράδεκτο για τους Δυτικούς συμμάχους, καθώς προσπαθούν να φτιάξουν ένα σχέδιο για την προστασία της Ουκρανίας μετά την πιθανή έναρξη ισχύος οποιασδήποτε συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ή ειρήνης.

Σε ένα ακόμη παράδειγμα της αδιαλλαξίας του Κρεμλίνου να λάβει μέτρα για τον τερματισμό της εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, μια υπό συζήτηση συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι παραμένει πολύ μακρινή προοπτική, όπως δήλωσε ο Λαβρόφ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο Λαβρόφ επανήλθε σε μια ιδέα που προτάθηκε κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 2022, η οποία περιελάμβανε έναν συνασπισμό εγγυητριών κρατών, που θα παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Αυτή η ιδέα απέτυχε από τη δυτική πλευρά, επειδή η Μόσχα απαίτησε την ένταξη στη συμφωνία μίας ομόφωνης ρήτρας των χωρών που συμμετέχουν, ακόμη και της ίδιας της Ρωσίας, πριν ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας».

“Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση, πρώτα και κύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατανοούν απόλυτα ότι η συζήτηση για το ζήτημα της ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, ένας δρόμος προς το πουθενά”, δήλωσε ο Λαβρόφ.

Η ανάλυση του Politico καταλήγει αναφέροντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν πειστεί για την ειλικρίνεια του Πούτιν αναφορικά με την ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία.