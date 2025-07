«Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει το μεγαλύτερο στοίχημα της καριέρας του για να σώσει το πολιτικό του τομάρι, ακριβώς τη στιγμή που η λαϊκή γνώμη -ακόμα και σε παραδοσιακά, συντηρητικά προπύργια- στρέφεται έντονα εναντίον του» αναφέρει το Politico σε σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του.

«Στόχος του; Να φέρει τη μεγάλη κουρδική μειονότητα με το μέρος του, τερματίζοντας την πιο αδυσώπητη πολιτική και στρατιωτική σύγκρουση της Τουρκίας, η οποία έχει σκοτώσει περίπου 40.000 ανθρώπους σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών και έχει σημαδέψει βάναυσα την εθνική ζωή.

Η κίνησή του; Να δώσει μια θέση στην τουρκική πολιτική σκηνή στον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τον φυλακισμένο ηγέτη του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν ή PKK, μιας οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί από καιρό ως τρομοκρατική από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.» αναφέρει το ρεπορτάζ.

«Αλλά ο ισλαμιστής λαϊκιστής γνωρίζει ότι αυτή είναι η στιγμή του να προσπαθήσει να εδραιώσει τη θέση του ως πρόεδρος – ενδεχομένως ισόβια – ή να διακινδυνεύσει να εξαλειφθεί από την πολιτική σκηνή», συνεχίζει το Politico.

«Από τότε που υπέστη συντριπτικές ήττες από την κοσμική αντιπολίτευση στις δημοτικές εκλογές του 2024 — κυρίως σε συντηρητικά προπύργια — ο Ερντογάν έχει κάνει μια ολοένα και πιο απεγνωσμένη πορεία προς τον πλήρη αυταρχισμό. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου φυλακίστηκε και οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ξεκινήσει μια πανεθνική καταστολή για τη σύλληψη δημάρχων της αντιπολίτευσης . Οι σύμμαχοι που υποστήριξαν τον Ερντογάν στην άνοδό του στην εξουσία τον έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει.

Ενώ η ανάγκη για μια νέα βάση υποστήριξης εξηγεί το κουρδικό τέχνασμα του Ερντογάν, πρόκειται για μια κίνηση υψηλού κινδύνου χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας. Η κυρίαρχη τουρκική κοινή γνώμη είναι πολύ επιφυλακτική απέναντι στο ΡΚΚ και οι ίδιοι οι Κούρδοι είναι εξαιρετικά νευρικοί σχετικά με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις τουρκικές αρχές. Αυτή η συμφωνία δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Κάποια αρχική πρόοδος αναμένεται την Παρασκευή, με την παράδοση μιας πρώτης παρτίδας όπλων του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ», αναφέρει το δημοσίευμα.

Προσπαθώντας να προλάβει τις αντιδράσεις



Ενώ διακηρύσσει δημόσια τη σημασία του σχεδίου του για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» για τη συμφιλίωση με τους Κούρδους, ο Ερντογάν δείχνει επίσης ότι είναι πλήρως ενήμερος για τους κινδύνους. Έχει παραδεχτεί ότι το σχέδιό του αντιμετωπίζει «σαμποτάζ» εντός της Τουρκίας και εντός των τάξεων του ΡΚΚ.

Διαισθανόμενος κάποια από την πιθανή εχθρότητα προς τη συμφωνία του με το PKK, σε ομιλία του στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, ο πρόεδρος φρόντισε να προλάβει τυχόν επιθέσεις από πολιτικούς αντιπάλους ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ατιμάσει βετεράνους ή άλλα θύματα της σύγκρουσης.

«Πουθενά στις προσπάθειες για μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει, βήμα που θα αμαυρώσει τη μνήμη των μαρτύρων μας ή θα βλάψει το ηθικό τους», είπε . «Καθοδηγούμενοι από τις αξίες για τις οποίες οι μάρτυρές μας έκαναν τις θυσίες τους, αν το επιτρέψει ο Θεός, σώζουμε την Τουρκία από μια συμφορά μισού αιώνα και αφαιρούμε εντελώς αυτό το αιματηρό δεσμό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας».

Ο φυλακισμένος Οτσαλάν, μιλώντας στο πρώτο του βίντεο από το 1999, δήλωσε την Τετάρτη ότι το κίνημα του ΡΚΚ και η προηγούμενη επιδίωξή του για ένα ξεχωριστό κουρδικό έθνος-κράτος έχουν πλέον φτάσει στο τέλος τους, καθώς το βασικό του αίτημα – η αναγνώριση της κουρδικής ύπαρξης – έχει ικανοποιηθεί.

«Η ύπαρξη μας έχει αναγνωριστεί και επομένως ο πρωταρχικός στόχος έχει επιτευχθεί. Υπό αυτή την έννοια, είναι ξεπερασμένο… Πρόκειται για μια εθελοντική μετάβαση από τη φάση του ένοπλου αγώνα στη φάση της δημοκρατικής πολιτικής και του δικαίου. Δεν πρόκειται για απώλεια, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ιστορικό επίτευγμα», είπε στο βίντεό του.

Στο βίντεο που χρονολογείται από τον Ιούνιο και δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Firat, ο επικεφαλής του PKK δήλωσε ότι «η επίτευξη του στόχου της ειρήνης και μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι δυνατή μόνο μέσω μιας θετικής συμπεριληπτικής προοπτικής, με όλους να κάνουν το καθήκον τους».

BREAKING — PKK’s imprisoned leader Abdullah Ocalan is heard for the first time in decades.

He calls PKK to formally disarm itself, says Kurdish identity is recognised by Turkey and therefore no armed struggle is needed

pic.twitter.com/Anw0Zxs3Ky

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 9, 2025