Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το Κρεμλίνο είχε προτείνει να σταματήσει να μοιράζεται στρατιωτικές πληροφορίες με το Ιράν, όπως τις ακριβείς συντεταγμένες των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον σταματούσε να παρέχει πληροφορίες στην Ουκρανία για τη Ρωσία.

Η πρόταση αυτή μεταφέρθηκε από τον Ρώσο απεσταλμένο του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά τη συνάντησή τους την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απέρριψαν την πρόταση, διατηρώντας την υποστήριξη στην Ουκρανία και την παροχή πληροφοριών για τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα.