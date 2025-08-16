Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025) ολοκληρώθηκε με μία αίσθηση θριάμβου για την Ρωσική πλευρά, γράφει σε ανάλυσή του το Politico και επισημαίνει ότι «ο πραγματικός νικητής είναι απόλυτα ο Ρώσος πρόεδρος».

Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποβιβάστηκαν από τα αεροπλάνα τους στην αεροπορική βάση έξω από το Άνκορατζ της Αλάσκας, η επαφή των δύο ηγετών ήταν εγκάρδια και φιλική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να χειροκροτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ αντάλλαζαν χαμόγελα, ένα χτύπημα στον ώμο και μια ζωηρή αλλά σαφώς φιλική συζήτηση στο κόκκινο χαλί, όπως αναφέρει το Politico.

Επικοινωνιακά, πολιτικά και ουσιαστικά ο Πούτιν φαίνεται να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τη συνάντηση, σχολιάζει το ίδιο μέσο.

Κατάφερε να προκαλέσει την Σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, παρά το γεγονός ότι ήταν καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου, και έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος ως ομόλογος του αμερικανού προέδρου και ισάξιος ηγέτης, παρά το γεγονός πως η χώρα του εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο γειτονικό κράτος.

Και τα κατάφερε όλα αυτά χωρίς να συμφωνήσει σε καμία σημαντική παραχώρηση, συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας, εκ των προτέρων. Έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να έχει δεσμευτεί για εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ότι ο Ρώσος ομόλογός του είναι πρόθυμος να σώσει χιλιάδες ζωές.

«Προφανώς όχι και τόσο πρόθυμος», αναφέρει δεικτικά το Politico. Μάλιστα, σύμφωνα με έμπειρους παρατηρητές, η διάσκεψη στην Αλάσκα θεωρήθηκε ένα τεράστιο λάθος. «Η σύνοδος κορυφής τον νομιμοποίησε στην παγκόσμια σκηνή», σχολίασε ένας από τους πολιτικούς αναλυτές.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε επίσης την αμερικανική υποστήριξη για την ιδέα της Ουκρανίας να ανταλλάξει εδάφη με ειρήνη, ρίχνοντας …τη μπάλα -ως έξυπνος «στρατηγός»- στο Κίεβο.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να επαινέσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο Ρώσος ηγέτης είναι αρκετά έξυπνος για να γνωρίζει ότι οι έπαινοι προς τον Αμερικανό ομόλογό του, γίνονται πάντα δεκτοί με χαρά, ένα τέχνασμα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχεδόν απέτυχε να εκτελέσει στην περίφημη συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο στις αρχές του χρόνου» γράφει η ανάλυση.

Τραμπ: Πρόσω ολοταχώς για ειρηνευτική συμφωνία

«Για μια σπουδαία και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα» έκανε λόγο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημείωσε ότι η συνάντηση με τον Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συζήτηση αργά τη νύχτα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Όλοι κατέληξαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε μια Ειρηνευτική Συμφωνία, που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν τηρείται», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Επιβεβαίωσε δε πως ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα.

«Αν όλα πάνε καλά, στη συνέχεια θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Δυνητικά, εκατομμύρια ζωές θα σωθούν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ αποκλείει εκεχειρία στην Ουκρανία και πιέζει για άμεση «ειρηνευτική συμφωνία»: «Όλοι συμφώνησαν ότι είναι το καλύτερο»

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες στην Αλάσκα την Παρασκευή, στην πρώτη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά από μια εκτενή συνομιλία με τον Τραμπ ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία και υποστήριξε την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης.

«Η Ουκρανία επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν ανέφερε καμία συνάντηση με τον Ζελένσκι όταν μίλησε στους δημοσιογράφους νωρίτερα. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, λέγοντας ότι η πιθανότητα τριμερούς συνόδου με τον Ζελένσκι δεν είχε συζητηθεί.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε συνέντευξη μετά τη σύνοδο στο Fox News, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι συζήτησε με τον Πούτιν πιθανές ανταλλαγές εδαφών και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι αυτά είναι σημεία που διαπραγματευτήκαμε και στα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουμε συμφωνήσει», είπε ο Τραμπ.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», πρόσθεσε, λέγοντας: «Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Ίσως πουν όχι».

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε τον Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε: «Πρέπει να κλείσει μια συμφωνία».

«Κοίτα, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και η Ουκρανία δεν είναι. Είναι εξαιρετικοί στρατιώτες», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας, για να αποτρέψει τη Ρωσία από μελλοντική νέα εισβολή.

«Συζητήσαμε επίσης θετικά σήματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας», είπε μετά την κλήση του με τον Τραμπ.

Πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ είχε θέσει στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένος χωρίς αυτήν.

Αμετακίνητος ο Πούτιν

Ο Πούτιν δεν έδειξε καμία μετακίνηση στις μακροχρόνιες θέσεις της Ρωσίας για τον πόλεμο, αλλά είπε ότι συμφωνεί με τον Τραμπ ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να «εξασφαλιστεί».

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γι’ αυτό. Ελπίζω ότι η κατανόηση που έχουμε φτάσει θα μας επιτρέψει να πλησιάσουμε σε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει τον δρόμο για ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πούτιν σε σύντομη εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης μετά τη σύνοδο, όπου κανένας ηγέτης δεν απάντησε σε ερωτήσεις.

Πρόσθεσε: «Αναμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά με εποικοδομητικό τρόπο και δεν θα δημιουργήσουν εμπόδια. Ότι δεν θα προσπαθήσουν να διαταράξουν την αναδυόμενη πρόοδο μέσω προκλήσεων ή παρασκηνιακών ίντριγκων».

Για τον Πούτιν, το γεγονός ότι συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ αποτέλεσε διπλωματική νίκη. Ο ηγέτης του Κρεμλίνου είχε απομονωθεί από τους δυτικούς ηγέτες από την έναρξη του πολέμου και μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα αντιμετώπιζε απειλή νέων κυρώσεων από τον Τραμπ.