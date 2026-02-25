Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι έστειλε λάθος μηνύματα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και αποδυνάμωσε τη θέση της Ουκρανίας στον πόλεμο.

«Του έστρωσε κόκκινο χαλί, τον υποδέχθηκε στην Αλάσκα σαν φίλο και απέσυρε τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία»

Ειδικότερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk Radio στην τέταρτη επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, ο σοσιαλδημοκράτης Πιστόριους — ο πιο δημοφιλής πολιτικός της Γερμανίας σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις — είπε ότι ο Τραμπ ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση του ηγέτη του Κρεμλίνου με την υπερβολικά θερμή του στάση.

«Δυστυχώς, ο Αμερικανός πρόεδρος επηρέασε την πορεία του πολέμου και την αυτοπεποίθηση του Πούτιν όταν του έστρωσε το κόκκινο χαλί και τον υποδέχτηκε σαν φίλο στην Αλάσκα, ενώ ταυτόχρονα απέσυρε εντελώς τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025 χωρίς καμία συμμετοχή από την Ευρώπη, πυροδοτώντας ανησυχίες στην ήπειρο ότι η Ουάσιγκτον προσπαθούσε να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς καμία συμβολή από την Ουκρανία ή την Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει αλλάξει επανειλημμένα τον τόνο του σχετικά με τη σύγκρουση και δεν εξέδωσε δημόσια δήλωση υποστήριξης προς την Ουκρανία στην τέταρτη επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Απέσυρε πολύ νωρίς την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο Πιστόριους κατηγόρησε επίσης τον Λευκό Οίκο για το ότι απέσυρε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων πολύ νωρίς. «Δυστυχώς, ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε πολύ νωρίς και χωρίς λόγο την ένταξη στη ΝΑΤΟ. Αυτό θα ήταν ένα θέμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαπραγματευτεί άλλα θέματα», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πίστόριους επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk πέρυσι, είπε ότι ο πρόεδρος «υποτίμησε» την επιρροή του στον Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Τα τελευταία του σχόλια έρχονται λίγες ημέρες πριν ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει μια «κοινή ευρωπαϊκή θέση» για το εμπόριο, μετά την απόφαση του Trump να αυξήσει τους παγκόσμιους δασμούς στο 15%.

Πηγή: Politico