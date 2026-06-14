Με μεγάλη του συνέντευξη στο POLITICO, o επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Τζόρνταν Μπαρντελά , εμφανίζεται να απομακρύνεται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναντ Τραμπ, παρά τον θαυμασμό που είχε εκφράσει στο παρελθόν για τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο POLITICO, η οποία θα δημοσιευθεί πλήρως τη Δευτέρα 15/6, ο 30χρονος πολιτικός χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Τραμπ «όχι μόνο ασταθή, αλλά εξαιρετικά ασταθή και διαρκώς μεταβαλλόμενη».

«Εξαρτάται από την ημέρα. Υπάρχει νοοτροπία Δευτέρας, νοοτροπία Τρίτης, νοοτροπία Τετάρτης», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε πώς αξιολογεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Μπαρντελά απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο να επιδιώξει ή να αποδεχθεί δημόσια στήριξη από τον Τραμπ ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

«Η υποστήριξη που επιδιώκουμε για τη Μαρίν Λεπέν είναι αυτή του γαλλικού λαού και των Γάλλων ψηφοφόρων. Δεν χρειάζεται να δεχθούμε ή να ανοίξουμε την πόρτα σε οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης», δήλωσε.

POLITICO: «Αλλαγή τόνου απέναντι στον Τραμπ»

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί σημαντική μεταβολή σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Τον Μάρτιο του 2024 ο Μπαρντελά είχε δηλώσει στο POLITICO ότι «η καρδιά του κλίνει προς τον Τραμπ», ενώ στα τέλη του 2025, όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στον Αμερικανό Πρόεδρο, είχε απαντήσει αστειευόμενος: «Από πού αντλεί όλη αυτή την ενέργεια;».

Η νέα στάση αντανακλά το δίλημμα που αντιμετωπίζουν αρκετά εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Παρότι ταυτίζονται με πολλές από τις θέσεις του Τραμπ για τη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα, εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι στην πολιτική του για το ΝΑΤΟ, το διεθνές εμπόριο και τις αμερικανικές δεσμεύσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η Ευρώπη χωρίς την αμερικανική «ομπρέλα»

Ο Μπαρντελά υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί για ένα μέλλον στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα λειτουργούν πλέον ως ο βασικός εγγυητής της ασφάλειάς της.

«Οι Αμερικανοί είναι σύμμαχοι και θα παραμείνουν σύμμαχοι. Όμως δεν σκοπεύουν πλέον να σπεύσουν να σώσουν την Ευρώπη ή να παραμείνουν η ομπρέλα προστασίας των ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ διαφέρει σημαντικά από την πρώτη, καθώς η Ουάσιγκτον βλέπει πλέον τον εαυτό της περισσότερο ως «αυτοκρατορία» με δική της σφαίρα επιρροής στο δυτικό ημισφαίριο.

Η αποστασιοποίηση του Μπαρντελά τον ευθυγραμμίζεται με άλλους Ευρωπαίους ακροδεξιούς ηγέτες, όπως η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι ή η Γερμανίδα Άλις Βάιντελ της AfD, οι οποίες κάποτε προσπαθούσαν να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο άνθρωπος που μπορεί να διαδεχθεί τη Λεπέν

Ο Μπαρντελά θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τη Μαρί Λεπέν στην προεδρική κούρσα του 2027, εφόσον η καταδίκη της για υπεξαίρεση επικυρωθεί σε δεύτερο βαθμό και της στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική «αποδαιμονοποίησης» του Εθνικού Συναγερμού, συμβάλλοντας στη μετατροπή ενός κόμματος που βρισκόταν στο πολιτικό περιθώριο σε βασική δύναμη της γαλλικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, έχει επιχειρήσει να απομακρύνει το κόμμα από την παλαιότερη φιλορωσική εικόνα του, ενώ πέρυσι ακύρωσε προγραμματισμένη ομιλία του στο Συνέδριο CPAC στις ΗΠΑ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο ναζιστικός χαιρετισμός του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

Σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό

Παρά τις αποστάσεις από τον Τραμπ, ο Μπαρντελά παραμένει σταθερός στις θέσεις του για τη μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία πλήττεται από μια ανεξέλεγκτη μεταναστευτική πολιτική που μεταβάλλει την ταυτότητα της χώρας.

«Η διάγνωση για την ανασφάλεια και την ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι δική μας. Δεν πρόκειται να πω το αντίθετο μόνο και μόνο επειδή κάποιοι ξένοι συμφωνούν μαζί μας», ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Γαλλία θα πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως πυλώνας της ευρωπαϊκής άμυνας και να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε χώρες που αμφιβάλλουν πλέον για τη σταθερότητα των αμερικανικών δεσμεύσεων.

Η παρέμβασή του επιβεβαιώνει ότι ακόμη και εντός της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς αναπτύσσεται μια πιο σύνθετη στάση απέναντι στον Τραμπ: συμφωνία σε ζητήματα ταυτότητας και μετανάστευσης, αλλά αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις της αμερικανικής πολιτικής στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.