Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έκρινε μόνο τον νέο πρωταθλητή κόσμου, αλλά αποτέλεσε και το σκηνικό μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτικές και αθλητικές συναντήσεις της χρονιάς.

Έχοντας περάσει μήνες επικρίνοντας την Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την «απελπισμένη» και απειλώντας τη με εμπορικές κυρώσεις λόγω των αμυντικών δαπανών στο NATO και της στάσης της εναντίον του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στη δύσκολη θέση να απονείμει το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην εθνική ομάδα της χώρας.

Δίπλα στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες και τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, ο Τραμπ παρέδωσε τη χρυσή κούπα στον αρχηγό Ρόδρι, σφραγίζοντας έναν θρίαμβο που ξεπέρασε τα όρια του γηπέδου.

Η κόντρα Τραμπ – Μαδρίτης πριν τον τελικό

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στρέψει επανειλημμένα τα βέλη του κατά της Ισπανίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Αιτία στάθηκαν οι χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες της χώρας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και η άρνηση της κυβέρνησης Σάντσες να επιτρέψει τη χρήση των κοινών στρατιωτικών βάσεων σε ισπανικό έδαφος για αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την «απελπισμένη» και «ηττημένη» και χλεύαζε τους Ισπανούς χαρακτηρίζοντάς τους «κακούς ανθρώπους».

Επιπλέον, απείλησε με πλήρη διακοπή του εμπορίου αγαθών με τη Μαδρίτη και πριν την έναρξη του αγώνα, εξέφρασε δημόσια την προτίμησή του στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, η πραγματικότητα στο γήπεδο διέψευσε τις προβλέψεις του, υποχρεώνοντάς τον να βραβεύσει την ομάδα που λίγο πριν χλεύαζε.

Μπόρχα Ιγκλέσιας για Τραμπ: «Ελπίζω να τον χαιρετήσω, να περάσει γρήγορα και να το ξεχάσω»

Παρά τις προσπάθειες της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να διατηρήσει ουδέτερη στάση και να κρατήσει την πολιτική μακριά από τα αποδυτήρια, η ένταση στις σχέσεις της Μαδρίτης με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν πέρασε εντελώς απαρατήρητη από τους πρωταγωνιστές του τελικού.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της ισπανικής ομοσπονδίας επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να αποσυνδέσει την αγωνιστική παρουσία της «Ρόχα» στη Βόρεια Αμερική από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου της χώρας, μιλώντας στο POLITICO την παραμονή του τελικού, ξεκαθάρισαν τη θέση τους «Δεν υπάρχουν προβλήματα μαζί του και μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την ομάδα», «Η πολιτική είναι έξω από την ομάδα… σκέφτονται μόνο το ποδόσφαιρο», σημείωσαν.

Ωστόσο, παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις για πλήρη αποστασιοποίηση από τα πολιτικά δρώμενα, η οπτική γωνία των ίδιων των πρωταγωνιστών εντός των αποδυτηρίων αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη.

Τη διαφορετική αίσθηση που επικρατούσε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές έδωσε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ο επιθετικός της Θέλτα ντε Βίγκο, γνωστός για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, από την κατάσταση στη Γάζα μέχρι την καταπολέμηση του σεξισμού στο ισπανικό ποδόσφαιρο, κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Τραμπ.

Μιλώντας στην εκπομπή Panenka, ο Ιγκλέσιας δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, επιλέγοντας πάντως να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, που θα περάσει πολύ γρήγορα και θα το ξεχάσω. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλούμε αντιπαραθέσεις. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πώς σκέφτομαι, αλλά δεν έχω τόση δύναμη».

Όπως αποδείχθηκε τελικά στη σκηνή της απονομής, η στιγμή της συνάντησής τους ήταν πράγματι σύντομη και τυπική.

Δίπλα-δίπλα στο θεωρείο και η στιγμή της απονομής

Παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα, το πρωτόκολλο τηρήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάθισε στην ίδια σειρά του πολυτελούς θεωρείου με τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, τη Βασίλισσα Λετίθια και τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, ανταλλάσσοντας χειραψίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Τραμπ κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον πρόδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Ενώπιον ενός παγκόσμιου τηλεοπτικού κοινού που ξεπερνούσε το ένα δισεκατομμύριο θεατές, παρέδωσε το χρυσό τρόπαιο στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόντρι, επικυρώνοντας τη δεύτερη κατάκτηση Μουντιάλ στην ιστορία της «Ρόχα».

Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κοσμοθεωρίες

Ανάμεσα στις δύο αυτές ηγετικές προσωπικότητες υπάρχει βαθύ πολιτικό χάσμα σε αρκετούς τομείς. Ενδεικτικά:

Μετανάστευση: Την ώρα που ο Τραμπ πιέζει για μαζικές απελάσεις, ο Σάντσες παρέχει νόμιμο καθεστώς σε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Την ώρα που ο Τραμπ πιέζει για μαζικές απελάσεις, ο Σάντσες παρέχει νόμιμο καθεστώς σε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες. Ενέργεια & Κλίμα: Ο Αμερικανός πρόεδρος προωθεί τις γεωτρήσεις ορυκτών καυσίμων, ενώ η Ισπανία στοχεύει σε 81% παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προωθεί τις γεωτρήσεις ορυκτών καυσίμων, ενώ η Ισπανία στοχεύει σε 81% παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Μέση Ανατολή: Ο Σάντσες αποτελεί έναν από τους εντονότερους επικριτές της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα El País πριν από τον τελικό, ο Πέδρο Σάντσες απέφυγε την ευθεία αντιπαράθεση, προτιμώντας να υπογραμμίσει τις αξίες του έθνους του, κάνοντας λόγο για «Μια Ισπανία που συμπεριφέρεται με ταπεινότητα και σεβασμό προς τους αντιπάλους της. Και που βασίζεται στο συλλογικό ταλέντο για να δείξει στον κόσμο την αγαπημένη και σεβαστή χώρα που είναι».

«Αυτή είναι η ομάδα που εμπνέει πάθος. Με το ρευστό, θαρραλέο στυλ παιχνιδιού που μας καθορίζει. Αλλά και με τις αξίες που διαμορφώνουν το έθνος μας», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

ΠΗΓΗ: POLITICO