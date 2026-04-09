Η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε τη «νίκη» της στην στρατιωτική της εκστρατεία εναντίον του Ιράν σχεδόν 24 ώρες αφότου οι ΗΠΑ και η Τεχεράνη ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός.

Αλλά δεν φαίνεται έτσι σε στρατηγικό επίπεδο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το POLITICO.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν κυριαρχήσει στο πολεμικό πεδίο, βυθίζοντας το ιρανικό ναυτικό, παραλύοντας τις δυνατότητές της Τεχεράνης στην κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αποδεκατίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της αεράμυνάς της, σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, οι σκληροπυρηνικοί που κυβερνούν την Τεχεράνη τα τελευταία 47 χρόνια εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο. Το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού – ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν για έναν οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης, ο πόλεμος επιβεβαίωσε την περιφερειακή σημασία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να χτυπά τους γείτονές του με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να προκαλεί οικονομικό και πολιτικό «πόνο» στους αντιπάλους του.

«Δεν ξέρω πώς το τζίνι επιστρέφει στο μπουκάλι χωρίς οι ΗΠΑ να επαναπροσδιορίσουν μαζικά τους στρατηγικούς μας στόχους», δήλωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. «Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσαν να προσφέρουν ή να απειλήσουν το Ιράν οι ΗΠΑ σε αυτό το σημείο που να οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μίλησε περί απόλυτης επιτυχίας την Τετάρτη 8/4, αναφέροντας μια λίστα με τα επιτεύγματα των ΗΠΑ στη σύγκρουση, την οποία παρουσίασε ως μια «ιστορική και συντριπτική νίκη» που πέτυχε «κάθε στόχο».

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, δεσμεύτηκε επίσης να διατηρήσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή για να διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, μια κίνηση όμως που θα μπορούσε επίσης να αφήσει τις αμερικανικές δυνάμεις εκτεθειμένες σε περαιτέρω επιθέσεις.

Ορισμένοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι της άμυνας ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στον ισχυρισμό του επικεφαλής του Πενταγώνου.

«Το να δηλώνει νίκη λέγοντας ότι θα επιτεθεί στο Ιράν για άλλη μια φορά μοιάζει με ήττα», δήλωσε ανώνυμα ένας Ασιάτης διπλωμάτης για το Ιράν: «το να μην χάνεις δεν είναι το ίδιο με το να νικάς».

Ορισμένοι διπλωμάτες και στελέχη στο Πεντάγωνο διαφώνησαν με τον ισχυρισμό του Χέγκσεθ ότι το ιρανικό καθεστώς, θα αρχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ.

«Ο Πρόεδρος έχει δίκιο ότι έχουμε καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό και το μεγαλύτερο μέρος, αλλά σαφώς όχι το σύνολο, των δυνατοτήτων τους σε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ένας δεύτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας. «Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα στην πραγματικότητα. Εκτός αν φυσικά υπάρξει μια μεγάλη εξέγερση στο εσωτερικό του Ιράν… αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Χέγκσεθ έχουν δίκιο. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιτύχει ή και ξεπεράσει όλους τους στόχους μας για την Επιχείρηση Epic Fury», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. Στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος είναι «αισιόδοξος ότι αυτό θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή».

Αλλά ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ διαφώνησαν ότι το αποτέλεσμα ήταν με οποιονδήποτε τρόπο μια νίκη.

«Υπάρχει ένα βαθύ παράδοξο εδώ», είπε ένας σύμμαχος του Τραμπ κοντά στον Λευκό Οίκο. «Αν δεν είσαι πρόθυμος να πας σε ολοκληρωτικό πόλεμο, και εμείς σαφώς δεν είμαστε, τότε οι επιθέσεις τελικά ενισχύουν την επιρροή αυτού του απαίσιου καθεστώτος. Ξέρουν ότι ο Τραμπ θέλει απεγνωσμένα να φύγει από την περιοχή. Και θα πάρουν τα “πάνω” τους, παρόλο που τους σφυροκοπήσαμε με τις επιθέσεις μας».

Οι αρχικές προτάσεις του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στο πλαίσιο ενός σχεδίου «10 σημείων», θα κατοχύρωναν αρκετά δύσκολα αποδεκτά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας της Τεχεράνης να χρεώνει διόδια 2 εκατομμυρίων δολαρίων για τα πλοία που διέρχονται από το στενό.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι. Βανς, μιλώντας από την Ουγγαρία την Τετάρτη 8/4, χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός «εύθραυστη εκεχειρία» και χλεύασε ορισμένες από τις πρώτες προτάσεις του Ιράν. Ο Βανς θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων από την αμερικανική πλευρά κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αυτού του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον , απόστρατος στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, χαιρέτισε την παύση των μαχών, αλλά προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ απλώς «αγόρασαν χρόνο» με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς, θα αποτελούν απειλή», είπε. «Είμαστε ασφαλέστεροι σήμερα επειδή το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Αλλά η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι στη θέση της και αυτό σημαίνει ότι θα μας απειλήσουν μακροπρόθεσμα».

Πολλά παραμένουν αβέβαια. Ορισμένα εμπορικά πλοία κατάφεραν να διασχίσουν το στενό την Τετάρτη, προτού η Τεχεράνη το κλείσει ξανά, επειδή το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Το Ιράν επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, ενώ ο Τραμπ και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι πρόκειται για ξεχωριστή σύγκρουση και ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πολέμου στο Ιράν.

Η διαφωνία για τον Λίβανο – μαζί με τα διόδια και τις εγγυήσεις ασφαλείας – είναι μόνο μερικά από τα ακανθώδη ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι διαπραγματευτές στις επερχόμενες συνομιλίες.

Και οι δύο πλευρές φαίνονται έτοιμες να επιστρέψουν στο πεδίο της μάχης εάν χρειαστεί.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι: «τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη» εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αυτό δικαιολογεί τα σχόλια του Χέγκσεθ και του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγού Νταν Κέιν, νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν έτοιμες να πολεμήσουν.