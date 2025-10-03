Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τείχος προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρουσιάζει ρωγμές πριν καν αναχαιτίσει το πρώτο ρωσικό drone, γράφει σε ανάλυσή του το Politico.

Με τα ρωσικά drones να διασχίζουν την Πολωνία και τη Ρουμανία και άλλα άγνωστα εναέρια μέσα παρεμβολών και εισβολής (πιθανόν και πάλι ρωσικά) να εντοπίζονται πάνω από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προωθεί μια νέα ασπίδα ραντάρ και αναχαιτιστικών για να βοηθήσει στην υπεράσπιση της ανατολικής πλευράς του μπλοκ.

Το αποκάλεσε «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο μήνα. Τόσο το όνομα όμως όσο και η ιδέα προκαλούν αντιδράσεις.

Αντιδράσεις και εθνική αμυντική πολιτική

«Για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, -γράφει το Politico- αυτό ακούγεται σαν μια λογική απάντηση σε μια αυξανόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, χώρες που βρίσκονται πιο μακριά από τη Ρωσία αμφισβητούν την ιδέα, ανησυχώντας για τη σκοπιμότητα και το κόστος της, για το πώς εντάσσεται στα στρατιωτικά σχέδια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και για το αν αποτελεί «κατάχρηση» εξουσίας από τις Βρυξέλλες όσον αφορά την εθνική αμυντική πολιτική.

«Τα drones και τα αντι-drones αποτελούν προτεραιότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς: Δεν υπάρχει τέλειο τείχος για την Ευρώπη, μιλάμε για σύνορα 3.000 χιλιομέτρων, πιστεύετε ότι είναι απολύτως εφικτό; Η απάντηση είναι «όχι»».

Ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, έσπευσε να υπερασπιστεί την κατάσταση. Είπε ότι το αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones που καλύπτουν την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ότι η συγκρότηση δυνατοτήτων ανίχνευσης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το να το χαρακτηρίσει κανείς «τείχος» αυτή την προσπάθεια, μπορεί να δώσει εσφαλμένη εντύπωση. «Δεν θα ήταν μια νέα Γραμμή Μαζινό», είπε, αναφερόμενος στις γαλλικές αμυντικές οχυρώσεις, που η Γερμανία παρέκαμψε με επιτυχία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Χρήματα της ΕΕ για την καταπολέμηση των drones

Οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα προβληματικές επειδή οι Βρυξέλλες, μαζί με τα κράτη της πρώτης γραμμής, θέλουν να χρησιμοποιήσουν χρήματα της ΕΕ για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του τείχους κατά των drones. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες της ΕΕ.

Η απροθυμία των χωρών του Νότου — η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι και ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα, ότι τα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα θα πρέπει να ωφελήσουν ολόκληρο το μπλοκ, όχι μόνο την ανατολική πλευρά του — προκάλεσε εκκλήσεις για «αλληλεγγύη» από τα εκτεθειμένα έθνη.

«Έχουμε δείξει αλληλεγγύη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για παράδειγμα, στην Covid, στην οικονομία, στη μετανάστευση. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αλληλεγγύη στην ασφάλεια», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Petteri Orpo στο POLITICO. |

Αυτή η διαφωνία και η διχογνωμία Βορρά – Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την Σύνοδο της Κοπεγχάγης ήταν απόλυτα εμφανής, τόσο δημόσια όσο και κεκλεισμένων των θυρών. Μέσα στην αίθουσα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε το σχέδιο με «πολύ σκληρούς» όρους, όπως τους χαρακτήρισε ένας διπλωμάτης που γνώριζε τη συζήτηση.

Κοινή άμυνα απέναντι στη Ρωσία

Παρά τις διαφωνίες σχετικά με το μέγεθος – καθώς και το όνομα – του τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υπάρχει μικρή συζήτηση σχετικά με το αν η Ευρώπη χρειάζεται να βελτιώσει την ικανότητά της να αποκρούει τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το μπλοκ των Ευρωπαίων δεν διαθέτει τεχνολογία ανίχνευσης για να εντοπίζει εύκολα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), και όταν τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τρία ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Πολωνία τον περασμένο μήνα, χρησιμοποίησαν πυραύλους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να καταρρίψουν τις κατασκευές των Ρώσων, που κόστιζαν περίπου 10.000 δολάρια η καθεμία.

Παρόλο που υπήρξαν αντιρρήσεις στην Κοπεγχάγη, τελικά οι ηγέτες της ΕΕ αποδέχτηκαν τις αμυντικές προτάσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του τείχους κατά των drones — πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται να προχωρήσει με κάποιο τρόπο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις δυνατότητες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

«Δεν με νοιάζει το όνομα αλλά η ουσία»

Την Τετάρτη, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, μίλησε για ένα «ευρωπαϊκό δίκτυο μέτρων κατά των drones». Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί δεν είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «τείχος κατά των drones», απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει και πολύ το όνομα, αρκεί να λειτουργεί».

Η ενίσχυση των προσπαθειών κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει νόημα σε μια εποχή που η Ρωσία «δοκιμάζει» τις άμυνες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, τα μέτρα δεν αποτελούν πανάκεια – ειδικά αν η αντιπαράθεση με τη Μόσχα πλησιάσει σε επίπεδο γενίκευσης εχθροπραξιών.

«Ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορεί να λειτουργήσει σε περιφερειακό επίπεδο — στις χώρες της Βαλτικής μπορείτε να χτίσετε μια στατική άμυνα», δήλωσε ο Christian Mölling, αναλυτής άμυνας και διευθυντής προγράμματος στο Ίδρυμα Bertelsmann. «Αλλά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι μόνο τα … δάχτυλα. Αν θέλετε να κερδίσετε, πρέπει να στοχεύσετε την κεφαλή: τη διοίκηση, την εφοδιαστική και την παραγωγική ικανότητα».

Τα κράτη της πρώτης γραμμής δεν έχουν αυταπάτες ότι ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη από μόνο του θα είναι αρκετό για να αποτρέψει μια ρωσική επίθεση. Υποστηρίζουν όμως ότι πρέπει να γίνει κάτι για να ανασχεθεί η… ορμή της Μόσχας.

«Φυσικά, είμαστε ρεαλιστές… δεν περιμένουμε, για παράδειγμα, ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορά μας που θα εξαλείψει 100% τυχόν απειλές», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. «Αν κάποιος αναζητά 100% εγγυήσεις ασφάλειας, δεν θα βρει τίποτα. Εμείς, ως ΝΑΤΟ, ως Ευρώπη, πρέπει να αναζητήσουμε μεθόδους που μεγιστοποιούν την ασφάλειά μας».