Η πρόσφατη εμφάνιση της βασίλισσας Καμίλα στην Ελλάδα, επιβαίνοντας στο υπερπολυτελές γιοτ Zenobia, ιδιοκτησίας του Σύρου-Σαουδάραβα επιχειρηματία Γουάφικ Σαΐντ, προκάλεσε δημόσια συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιλογή της να φιλοξενηθεί σε σκάφος ενός ισχυρού χορηγού του Συντηρητικού Κόμματος, ήρθε σε αντίθεση με τη ρητορική λιτότητας που έχει υιοθετήσει ο βασιλιάς Κάρολος και δημιούργησε ερωτήματα για την πολιτική ουδετερότητα της μοναρχίας.

Το γιοτ, αξίας 30 εκατ. λιρών, ήταν αγκυροβολημένο στη μαρίνα Ζέας, ενώ η Καμίλα απολάμβανε τις διακοπές της χωρίς την παρουσία του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος παρέμενε στη Σκωτία.

Ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στον επιχειρηματία Σαΐντ και την οικογένεια Πάρκερ-Μπόουλς

Παρότι ο Σαΐντ δήλωσε ότι η φιλοξενία βασίστηκε σε παλαιά φιλία με την οικογένεια Πάρκερ-Μπόουλς, η συγκυρία προκάλεσε αντιδράσεις, δεδομένων των πολιτικών του δεσμών και του παρελθόντος του με αμφιλεγόμενα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Al Yamamah.

Πολιτική ουδετερότητα και διακριτικότητα ζητούν οι επικριτές της βασιλικής οικογένειας

Αρκετοί επικριτές, ανάμεσά τους και ο πρώην υπουργός Νόρμαν Μπέικερ, επεσήμαναν ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να θολώσουν την εικόνα πολιτικής αμεροληψίας, ακόμη και όταν βρίσκονται σε ιδιωτικές στιγμές.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ευθραυστότητα της δημόσιας εικόνας της μοναρχίας σε μια περίοδο που ζητείται περισσότερη διαφάνεια, περιορισμός δαπανών και αποστασιοποίηση από ισχυρά πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα.