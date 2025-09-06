Δύο από τις σημαντικότερες κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου βρίσκονται σε φάση αναταράξεων, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει κίνδυνο πολιτικής κρίσης και τη Βρετανία να προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό.

Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο άμεσης αντικατάστασης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση της κυβέρνησής του, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέινερ.

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς κρίσιμη δοκιμασία τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, καθώς ενδέχεται να μην καταφέρει να αποσπάσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Σύμφωνα με το Politico, ο Μακρόν επιθυμεί να κινηθεί αστραπιαία σε περίπτωση αποτυχίας, ώστε να έχει ορίσει νέο πρωθυπουργό πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που αναμένεται μεγάλη πανεθνική απεργία.

Η απεργία αυτή προγραμματίζεται να παραλύσει τις μεταφορές στη Γαλλία, με συμμετοχή σιδηροδρομικών, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εργαζομένων της Air France αλλά και δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών. «Η κυβέρνηση πρέπει να έχει νέο πρωθυπουργό εγκαίρως, ώστε να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου», φέρεται να δήλωσε υπουργός στο Politico.

Στη λίστα των επικρατέστερων διαδόχων βρίσκονται κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, η υπουργός Εργασίας Κατρίν Βοτρίν και ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ.

Ευρύς ανασχηματισμός στη Βρετανία

Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σημαντικό ανασχηματισμό, με στόχο να περιορίσει τις πολιτικές αναταράξεις που προκάλεσε η παραίτηση της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέινερ. Η Ρέινερ παραιτήθηκε έπειτα από παραδοχή ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για την αγορά ακινήτου, υπόθεση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Ο μέχρι πρότινος υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ανέλαβε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ η Ιβέτ Κούπερ μετακινήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών. Στη θέση της στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε η Σαμπάνα Μαχμούντ, ενώ νέες τοποθετήσεις έγιναν σε καίρια υπουργεία: ο Στιβ Ριντ ανέλαβε Στέγασης, ο Πατ Μακφάντεν Εργασίας και Συντάξεων, η Έμμα Ρέινολντς Περιβάλλοντος και Γεωργίας, η Λιζ Κένταλ Επιστημών, ο Πίτερ Κάιλ Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου και ο Ντάγκλας Αλεξάντερ Σκωτίας.

Παράλληλα, ο Ντάρεν Τζόουνς ορίστηκε πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, ενώ ο Τζόναθαν Ρέινολντς ανέλαβε καθήκοντα chief whip για την κομματική πειθαρχία.