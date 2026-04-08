Ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επέκρινε σκληρά σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι απέτυχε στους στόχους του πολέμου.

«Ουδέποτε σ’ ολόκληρη την ιστορία μας δεν είχαμε γνωρίσει μια τέτοια πολιτική καταστροφή», έγραψε στο Χ εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι «δεν ζητήθηκε καν η γνώμη του Ισραήλ όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούν τα θεμέλια της εθνικής ασφάλειάς μας».

לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הבטחון הלאומי שלנו. הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל איסטרטגית, לא עמד באף אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב. ייקח לנו שנים לתקן את… — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026

«Ο στρατός έφερε σε πέρας όλα όσα του ζητήθηκαν και ο πληθυσμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως ο Νετανιάχου απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που είχε ο ίδιος θέσει», πρόσθεσε.

Ο βασικός στόχος του πολέμου αυτού, όπως τον είχε θέσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν η εξάλειψη, ή τουλάχιστον η σημαντική υποβάθμιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που χαρακτηρίζεται «υπαρξιακή απειλή» για το Ισραήλ.

Άλλοι κεντρικοί στόχοι ήταν η εξάλειψη του οπλοστασίου των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, η αποδυνάμωση έως και ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας και ο περιορισμός της επιρροής της Τεχεράνης ως περιφερειακής δύναμης με τις επιθέσεις κατά του δικτύου των περιφερειακών της συμμάχων.

«Θα μας χρειασθούν χρόνια για να αποκαταστήσουμε τις πολιτικές και στρατηγικές βλάβες που προκάλεσε ο Νετανιάχου εξαιτίας της αλαζονείας του, της απερισκεψίας του και της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού», δήλωσε ο Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου για τις θέσεις του.