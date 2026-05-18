Ανυποχώρητος απέναντι στις σφοδρές εσωκομματικές πιέσεις για παραίτηση εμφανίζεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, στον απόηχο της βαριάς ήττας που υπέστησαν οι Εργατικοί στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, ο πρωθυπουργός δεν προτίθεται να θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Η εκλογική πανωλεθρία της 7ης Μαΐου πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις, με σχεδόν το 25% των βουλευτών του κόμματος να αξιώνει πλέον την παραίτηση Στάρμερ. Η πολιτική αυτή αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δύο εσωκομματικοί αντίπαλοι διεκδικούν ήδη ανοιχτά την ηγεσία, έχει προκαλέσει έντονη νευρικότητα στις αγορές, οδηγώντας σε άνοδο το κόστος δανεισμού της χώρας.

Μιλώντας στο δίκτυο Sky News, ο Ντέιβιντ Λάμι επιβεβαίωσε πως είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό την Κυριακή, επαναλαμβάνοντας κατηγορηματικά: «Δεν θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση».

Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη θέση του Υπουργού Υγείας, γνωστοποίησε το Σάββατο την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος σε περίπτωση επίσημης διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κινείται για την εξασφάλιση βουλευτικής έδρας, ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα να μπει και αυτός στην κούρσα της διαδοχής.

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως είναι έτοιμος να δώσει μάχη για να κρατήσει τη θέση του. Σημειώνεται ότι για να εκκινήσει επισήμως η εσωκομματική διαδικασία αμφισβήτησης, ο εκάστοτε διεκδικητής της πρωθυπουργίας πρέπει να συγκεντρώσει τις υπογραφές 81 βουλευτών, αριθμός που μεταφράζεται στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών.