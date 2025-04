Το Λευκό Οίκο επισκέφθηκε σήμερα (17/4) η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο συνάντησής της με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ καλωσόρισε την Μελόνι στο Λευκό Οίκο και οι δύο δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, προτού ξεκινήσουν οι επίσημες συνομιλίες.

«Θα ήθελα να προσκαλέσω τον Πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα μας και θα θέλαμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με την Ευρώπη», δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την έναρξη της συνάντησής της με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

«Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να συναντηθούμε στα μισά του δρόμου. Μπορούμε να βρούμε ένα πεδίο για επίτευξη συμφωνίας, δεν τάσσομαι υπέρ του δυτικού εθνικισμού, αλλά μπορούμε να βγούμε και οι δυο πιο δυνατοί, θέλουμε να ενισχύσουμε και τις δύο όχθες του Ατλαντικού», πρόσθεσε η Μελόνι.

Από την μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «100% σίγουρος» ότι η συμφωνία με την ΕΕ για τους δασμούς θα επιτευχθεί. «Δεν θα υπάρξουν προβλήματα σε ό,τι αφορά μια συμφωνία με την ΕΕ για τους δασμούς, δεν θα υπάρξουν προβλήματα με κανέναν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δίκαιη», και ότι «η χώρα του θα πετύχει μια καλή συμφωνία και με την Κίνα».

Αναφερόμενος στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό ο Τραμπ, ενώπιον των δημοσιογράφων πρόσθεσε: «είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Η Τζόρτζια Μελόνι μου αρέσει πολύ, είναι από τους πραγματικούς ηγέτες του πλανήτη. Μια εξαιρετική Πρωθυπουργός, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ιταλία».

Όταν ρωτήθηκε γιατί βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, η Μελόνι είπε ότι πιστεύει στην «ενότητα της Δύσης».

Στη συνέχεια ο Τραμπ είπε ότι η Μελόνι «πιστεύει στον Πρόεδρο», κάτι με το οποίο συμφώνησε και η ίδια, και πρόσθεσε: «Πρέπει να αναπτυχθούμε μαζί, γι’ αυτό είμαι εδώ».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ιταλία έχουν πολύ καλές σχέσεις, πριν επιβεβαιώσει: «Θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, 100%», λέει, «αλλά θα είναι μια δίκαιη συμφωνία».

🚨 NOW: Italian Prime Minister Giorgia Meloni has just arrived at the White House, greeted by President Trump

“She’s a great woman,” Trump shouted to the press

Meloni and Trump will be holding a bilateral meeting shortly, and I’m sure Trump will be taking questions with her.… pic.twitter.com/v3E2Sn6r58

— Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025